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OBC आरक्षण सुनवाई के 8 साल, हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियों पर कितना असर!

आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश में पिछले 8 सालों से जिस ओबीसी आरक्षण मामले में फैसले का इंतजार था, वह आखिरकार आ ही गया है. शुक्रवार यानि 9 अक्टूबर को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है. जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विवेक सराफ की दो सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रदेश में फिलहाल ऐसी कोई असाधारण स्थिति नहीं है, जिसके आधार पर ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जा सके. कोर्ट के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था लागू रहेगी.

इंदिरा साहनी केस का उल्लेख