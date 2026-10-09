OBC आरक्षण सुनवाई के 8 साल, हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियों पर कितना असर!
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनाया बड़ा फैसला, 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण नहीं होगा लागू, कमलनाथ सरकार ने 14 से बढ़ाकर किया था 27 फीसदी. जानिए पूरी कहानी. जबलपुर से विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 8:30 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश में पिछले 8 सालों से जिस ओबीसी आरक्षण मामले में फैसले का इंतजार था, वह आखिरकार आ ही गया है. शुक्रवार यानि 9 अक्टूबर को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है. जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विवेक सराफ की दो सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रदेश में फिलहाल ऐसी कोई असाधारण स्थिति नहीं है, जिसके आधार पर ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जा सके. कोर्ट के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था लागू रहेगी.
इंदिरा साहनी केस का उल्लेख
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि "कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी मामले का भी उल्लेख किया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य परिस्थितियों में आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत रखने का सिद्धांत दिया था. हाईकोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने से कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी. प्रदेश में ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है, जिसके आधार पर इस सीमा को पार करने की अनुमति दी जा सके."
लंबे समय से की आरक्षण बढ़ाने की मांग
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण देने का फैसला, सबसे पहले 1984 में किया गया था. 1990 में राज्य सरकार ने इसे 27 प्रतिशत तक करने का आदेश भी जारी कर दिया था, लेकिन बाद में यह आदेश रद्द हो गया. 1995 में भी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का फैसला किया गया, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया. इसके बाद 2003 में राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का फैसला किया, लेकिन 2014 में हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया. 2014 से 2019 तक अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण मिल रहा था.
2019 में कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया था आरक्षण
वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था. सरकार के इस फैसले को सामान्य वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद से ही आरक्षण का मामला अदालत में लंबित था. विवाद के कारण कई सरकारी भर्तियों में नियुक्तियों और परिणामों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी.
87:13 के फार्मूले से लंबे समय तक चली भर्ती प्रक्रिया
27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर कानूनी विवाद के बीच सरकार ने 87:13 का फार्मूला अपनाया था. इसके तहत कई भर्ती प्रक्रियाओं में 87 प्रतिशत पदों के परिणाम घोषित किए गए, जबकि शेष 13 प्रतिशत पदों को अंतिम निर्णय तक अलग रखा गया. इस व्यवस्था के कारण कई अभ्यर्थियों को नियुक्तियों के लिए इंतजार करना पड़ा. अब हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के बाद लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को आदेश के अनुसार कदम उठाने होंगे.
पहले हो चुकी नियुक्तियों पर असर नहीं
महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के मुताबिक, "हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि 27 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर पहले जो नियुक्तियां की जा चुकी हैं, उन पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. यानी पहले नियुक्त हो चुके कर्मचारियों की नियुक्तियां इस फैसले के कारण प्रभावित नहीं होंगी. इसके अलावा, महाधिवक्ता के अनुसार, फिलहाल तीन भर्ती प्रक्रियाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद प्रदेश में ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था का पालन किया जाएगा. इन तीन भर्ती प्रक्रियाओं का नाम और आदेश में दिए गए संबंधित निर्देश मूल फैसले से मिलान करने के बाद जोड़े जा सकते हैं."
कांग्रेस और भाजपा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा?
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 2019 में आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था. पार्टी अब भाजपा सरकार पर सवाल उठा सकती है कि वह पिछले कई वर्षों में इस आरक्षण को पूरी तरह लागू कराने का रास्ता क्यों नहीं निकाल सके. हालांकि भाजपा यह कह कर बच सकती है कि अभी यदि कोर्ट ने फैसला दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं. महाधिवक्ता प्रशांत सिंह का कहना है कि "फिलहाल हम इस फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें आगे क्या किया जा सकता है, इस पर राज्य सरकार के साथ विचार किया जाएगा."
अन्य पिछड़ा वर्ग संगठन का क्या कहना है
अन्य पिछड़ा वर्ग संगठन की ओर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह का कहना है कि "हम इस फैसले से खुश नहीं हैं और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे."
जनसंख्या के आधार पर था अन्य पिछड़ा वर्ग का दवा
अन्य पिछड़ा वर्ग संगठन अक्सर यह दावा करता रहा है कि प्रदेश की आबादी में उनकी हिस्सेदारी करीब 51 प्रतिशत है. इसी आधार पर वे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अधिक आरक्षण की मांग करते रहे हैं. हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब यह सवाल उठेगा कि ओबीसी वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार क्या कानूनी और संवैधानिक विकल्प अपनाती है.
अन्य राज्यों के ओबीसी आरक्षण की मांग पर पड़ेगा असर
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 से घटाकर 14 प्रतिशत करने के हाईकोर्ट के फैसले का असर दूसरे राज्यों की राजनीति पर भी पड़ सकता है. कई राज्यों में पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की मांग उठती रही है. बिहार में जाति सर्वे के आधार पर आरक्षण बढ़ाने, महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा आरक्षण, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को ज्यादा लाभ देने और राजस्थान में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग प्रमुख मुद्दे हैं. मध्य प्रदेश के फैसले से इन राज्यों में आरक्षण पर बहस तेज हो सकती है, हालांकि, यह फैसला दूसरे राज्यों में सीधे लागू नहीं होगा.
भर्ती प्रक्रिया होगी तेज
हाईकोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है. ओबीसी आरक्षण विवाद के कारण लंबे समय से रुकी भर्तियों के 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है, क्योंकि अभी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से कई विभाग भर्ती नहीं कर पा रहे थे.
कुल मिलाकर, हाईकोर्ट के फैसले से 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर चल रहे लंबे विवाद में महत्वपूर्ण मोड़ आया है. अब सरकार को भर्ती प्रक्रियाओं, पहले से की गई नियुक्तियों और भविष्य में OBC आरक्षण की व्यवस्था के संबंध में अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ना होगा.
भाजपा का ओबीसी विरोधी चेहरा अब पूरी तरह प्रदेश के सामने आ चुका है। वर्ष 2019 में मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने देश के अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। लेकिन भाजपा की सरकारें शुरू से ही इस आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही थीं। सरकार की कमजोर पैरवी और आधी-अधूरी सूचनाएँ देने से माननीय हाई कोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण को रद्द कर दिया है। इस तरह से भाजपा ने अदालत में कमजोर पक्ष रखकर ओबीसी वर्ग की पीठ में छुरा घोंपा है। अदालत के आदेश से साफ़ है कि भाजपा सरकार अदालत को अपने तर्कों से संतुष्ट नहीं कर पाई। असल में भाजपा शुरू से ही आरक्षण के ख़िलाफ़ थी और कोशिश कर रही थी कि ख़ुद आरक्षण ख़त्म करने के बजाय अदालत के माध्यम से यह काम कराए। मैं भाजपा को चेतावनी देता हूँ कि ओबीसी वर्ग के साथ यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर स्तर पर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। @RahulGandhi @INCIndia @INCMP— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 9, 2026
सरकार ने हाईकोर्ट में रखा कमजोर पक्ष, बोले कमलनाथ
हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कमलनाथ ने लिखा " भाजपा का ओबीसी विरोधी चेहरा अब पूरी तरह प्रदेश के सामने आ चुका है. वर्ष 2019 में मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने देश के अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, लेकिन भाजपा की सरकारें शुरू से ही इस आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही थीं. सरकार की कमजोर पैरवी और आधी-अधूरी सूचनाएं देने से हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण को रद्द कर दिया है.
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इस तरह से भाजपा ने अदालत में कमजोर पक्ष रखकर ओबीसी वर्ग की पीठ में छुरा घोंपा है. अदालत के आदेश से साफ़ है कि भाजपा सरकार अदालत को अपने तर्कों से संतुष्ट नहीं कर पाई. असल में भाजपा शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ थी और कोशिश कर रही थी कि खुद आरक्षण खत्म करने के बजाय अदालत के माध्यम से यह काम कराए. मैं भाजपा को चेतावनी देता हूं कि ओबीसी वर्ग के साथ यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर स्तर पर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी."
27% OBC आरक्षण के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी! @BJP4MP सरकार और मुख्यमंत्री के हर षड्यंत्र को बेनकाब करेगी! सुप्रीम कोर्ट में अपील कर, अधिकार की आवाज भी उठाएगी! https://t.co/70m6RPAOtl— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) October 9, 2026
OBC आरक्षण रोकने में सफल हो गई बीजेपी सरकार और शिवराज
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रयास किए थे, ओबीसी आरक्षण रोकने के, वो सफल हो गए गए हैं. हाईकोर्ट ने सरकार के तथ्यों को आधार बनाकर 27 फीसदी आरक्षण को निरस्त कर दिया है. ओबीसी वर्ग का साथ सरकार कैसे दे रही, ये बात आज इन्होंने बता दी है. जीतू पटवारी ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी. 27% OBC आरक्षण के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी. बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री के हर षड्यंत्र को बेनकाब करेगी."