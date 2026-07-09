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जबलपुर हाई कोर्ट ने पीड़िता की मां के बयान में पकड़ा झोल, युवक की उम्रकैद निरस्त

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिंडोरी जिला अदालत का फैसला पलटा. नाबालिग से दुष्कर्म मामले में युवक को सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा.

MP High Court Jabalpur
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 1:29 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने पीड़ित युवती की मां के बयान के आधार पर पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा पाने वाले युवक को बड़ी राहत दी. हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह ने अपील की सुनवाई के दौरान पाया "पीड़ित युवती कक्षा 12वीं में दो बार फेल हुई. अभियोजन पक्ष पीड़िता के नाबालिग होने को साबित करने में नाकाम रहा." इसलिए जेल की हवा खा रहे युवक को मिली उम्रकैद की सजा निरस्त कर दी गई.

उम्रकैद की सजा मिलने पर हाई कोर्ट में अपील

डिंडौरी निवासी मुकेष पेंड्रा की तरफ पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत जिला न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने हाई कोर्ट में अपील दायर की गयी. अपील में कहा गया "पीड़ित युवती वयस्क है. उसने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वह अपनी मर्ज़ी से अपीलकर्ता के साथ गई थी. वह अपीलकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं चाहती. क्योंकि दोनों के बीच आपसी सहमति से रिश्ते बने थे."

बर्थ सर्टिफिकेट व 10वीं की अंकसूची बनी आधार

याचिका में ये भी कहा गया "पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र तथा दसवीं की अंकसूची में दर्ज जन्मतिथि विवादित है. पीड़िता की मां ने अपने बयान में बताया है कि उसने 7-8 साल की आयु में उसका दाखिला स्कूल में साल 2012 में करवाया था. पीड़ित कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करने के दौरान दो बार फेल हुई थी. इसके अलावा पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र साल 2018 में बनाया गया था. इसमें उसकी जन्मतिथि 7 अगस्त 2007 दर्ज है." वहीं, सरकार की तरफ से बताया गया कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार घटना के समय पीड़ित नाबालिग थी. आरोपी की डीएनए रिपोर्ट भी पॉजिटिव है.

मां का बयान सबसे बड़ा सबूत

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा "पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र जन्म के 11 साल से ज्यादा समय बाद बनाया गया. कानून की नज़र में उस जन्म प्रमाण पत्र की कोई अहमियत नहीं है. पीड़िता की मां के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है, जिन्होंने कहा है कि पीड़िता को 7-8 साल की उम्र में पहली कक्षा में दाखिला दिलाया गया था."

"मां ने यह भी माना है कि 12वीं कक्षा पास करने से पहले पीड़िता दो बार फेल हुई थी. बच्चे को जन्म देने वाली मां का बयान सभी सबूतों से ज्यादा अहमियत रखता है. इसे सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि युवती का जन्म साल 2005 में हुआ. घटना फरवरी 2024 की है, यानी पीड़िता वयस्क थी."

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