हाईकोर्ट ने केस सुनने रखी अनोखी शर्त, वकीलों को अनाथालय में वक्त बिताने का दिया आदेश
जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और बीपी वर्मा ने अधिवक्ताओं को सुनाया अनोखा आदेश, अदालत देरी से पहुंचने पर रखी ये शर्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 1:05 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 1:28 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा ने एक अनोखा फैसला सुनाया है. जिसमें कोर्ट के कुछ एडवोकेट्स जो सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं पहुंचे, इसकी वजह से कुछ याचिकाओं को खारिज करना पड़ा था, उन्हें जब दोबारा शुरू करने के लिए अपील की गई तो कोर्ट ने अदालत ना पहुंच पाने वाले वकीलों को एक अनोखी शर्त सुना दी. कोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़े हुए लोग पहले अनाथालय जाएं, अनाथालय में 1 घंटे का समय बि्ताएं और अनाथालय के बच्चों के साथ नाश्ता करें.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया अनोखा आदेश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा ने MCC No. 1302/2026, की सुनवाई करते हुए 6 जुलाई 2026 को एक अनोखा आदेश दिया. इस मामले में एक याचिकाकर्ता रमेश कुमार पटेल ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि उनकी रिट अपील क्रमांक 2164/2025, जो 1 अप्रैल 2026 को अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति के कारण खारिज हो गई थी. यह सभी मामले सर्विस नौकरियों से जुड़े हुए हैं, इनमें कई लोगों के मामले एक साथ हैं.
जुर्माना नहीं सामाजिक पहल का सुझाव
हालांकि याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा कि अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी, बल्कि उनके कुछ व्यक्तिगत कारण थे. जिसकी वजह से मैं कोर्ट में मौजूद नहीं रहे, लेकिन कोर्ट का कहना है कि आपकी गलती की सजा पक्षकार को क्यों मिलनी चाहिए. अदालत सामान्य तौर पर ऐसे मामलों में वकील के खिलाफ जुर्माना या कास्ट की कार्यवाही करती है, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की अदालत ने जुर्माना लगाने के बजाय एक सामाजिक पहल (Social Audit) का सुझाव दिया.
अधिवक्ताओं को अनाथालय जाने और वक्त बिताने का आदेश
दोनों जस्टिस ने वकील से कहा कि वे जबलपुर स्थित राजकुमारी बाई बाल निकेतन, शास्त्री ब्रिज जाएं. वहां लगभग 2,000 रुपए के फल या खाद्य सामग्री का वितरण अनाथ बच्चों के साथ करें. यह कोई दंड नहीं है. अदालत ने वकीलों से कहा कि वह लगभग 1 घंटे का समय इस अनाथालय में बिताएं. हालांकि कोर्ट का कहना है कि यह कोई कंपलसरी आर्डर नहीं है, ब्लिक एक सलाह है.
ऐसे दौरे से समाज की वास्तविक स्थिति समझने का मिलता है मौका
न्यायालय ने कहा कि ऐसे सामाजिक दौरे से समाज के जिम्मेदार लोगों को अनाथालय, वृद्धाश्रम, दिव्यांग गृह और अन्य आश्रय स्थलों की वास्तविक स्थिति समझने का अवसर मिलता है. साथ ही इस काम में लगी हुई संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ती है. इसी सोच को अदालत ने "सोशल ऑडिट" की अवधारणा बताया और सरकार के संबंधित विभागों से इस दिशा में नीति बनाने पर विचार करने को कहा.
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15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
दो जजों की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि वकील 15 दिनों के भीतर अपने दौरे की रिपोर्ट और अनुभव न्यायालय में पेश करें. रिपोर्ट दाखिल होने पर रिट अपील क्रमांक 2164/2025 को उसके मूल क्रमांक पर बहाल (Restore) कर दिया जाएगा. इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग तथा हाईकोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को भी भेजने के निर्देश दिए गए.