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राहुल गांधी की कोर्ट में होगी व्यक्तिगत पेशी या मिलेगी छूट?, बुधवार को होगी सुनवाई

कार्तिकेय चौहान ने किया है राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस ( ETV Bharat )

जबलपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार का दिन अहम है. राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि में प्रकरण में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किया था.

कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट की मांग करते हुए राहुल गांधी ने जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी. जिस पर हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ बुधवार को सुनवाई करेगी. बुधवार को यह तय हो पाएगा कि ट्रायल कोर्ट में पेश होने से उन्हें छूट मिलती है या फिर उन्हें सुनवाई के लिए उपस्थित होना पड़ेगा.

शिवराज सिंह चौहान ने बेटे ने किया था मानहानि का केस

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था. जिसमें कहा गया था कि साल 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक केस का उल्लेख करते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची. एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किए थे.