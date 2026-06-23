राहुल गांधी की कोर्ट में होगी व्यक्तिगत पेशी या मिलेगी छूट?, बुधवार को होगी सुनवाई
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया है मानहानि का केस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 11:01 PM IST
जबलपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार का दिन अहम है. राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि में प्रकरण में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किया था.
कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट की मांग करते हुए राहुल गांधी ने जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी. जिस पर हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ बुधवार को सुनवाई करेगी. बुधवार को यह तय हो पाएगा कि ट्रायल कोर्ट में पेश होने से उन्हें छूट मिलती है या फिर उन्हें सुनवाई के लिए उपस्थित होना पड़ेगा.
शिवराज सिंह चौहान ने बेटे ने किया था मानहानि का केस
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था. जिसमें कहा गया था कि साल 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक केस का उल्लेख करते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची. एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किए थे.
हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड पेश करने को कहा था
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि के प्रकरण तथा न्यायालय द्वारा जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अधीनस्थ कोर्ट का रिकॉर्ड पेश करने निर्देश जारी किये थे.
याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. इसके अलावा एमपी-एमएलए कोर्ट में 25 जून को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट प्रदान करने आवेदन दायर किया गया. एकलपीठ ने आवेदन पर बुधवार 24 जून को सुनवाई करने के निर्देश जारी किए हैं.