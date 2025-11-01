जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन क्यों नहीं? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में तलब वित्त सचिव
जिला व सत्र न्यायालय के अनुमोदन के बिना भत्ता राशि जारी नहीं करने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई.
जबलपुर: पेंशन प्राप्त जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की एसोसिएशन ने जिला व सत्र न्यायालय के अनुमोदन के बिना भत्ता राशि जारी नहीं करने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए वित्त विभाग के सचिव को तलब किया है.
साल 2005 के बाद रिटायर्ड जजों का मामला
याचिका में कहा गया "साल 2005 के बाद जिला न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों को पेंशन का लाभ नहीं मिलता है. इसके पूर्व के न्यायाधीशों को पेंशन के अलावा अलग-अलग भत्ते के तौर पर राशि प्रदान की जाती थी. साल 2005 के बाद सेवा में आये न्यायाधीशों ने सेवानिवृत्ति के बाद भत्ता राशि जो वर्तमान में 15 हजार रुपये है, इसके लिए राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया था. राज्य सरकार ने अलग-अलग मद में मिलने वाली भत्ता राशि सेवानिवृत्त सभी जिला न्यायाधीशों को प्रदान करने के आदेश जारी किये थे."
इसके साथ सरकार ने यह भी शर्तें निर्धारित कर दी कि राशि प्रदान करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का अनुमोदन प्रतिवर्ष आवश्यक है.
संशोधित नियमों के कारण भत्ता राशि नहीं
याचिका में कहा गया "साल 2005 से पूर्व सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की उम्र 80 साल से अधिक है. जिला व सत्र न्यायालय के अनुमोदन के लिए उन्हें प्रतिवर्ष जिला मुख्यालय में जाना होगा, जहां उनकी पदस्थापना है. इसके पूर्व उन्हें सिर्फ बैंक में अपने जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता था. सरकार के संशोधित नियमों के कारण उन्हें भत्ते के रूप में मिलने वाली राशि जारी नहीं की गयी है. सरकार का नया नियम वृद्ध अवस्था में उन्हें परेशान करने वाला है."
अधिवक्ता ने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया
युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया "राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है और वे पद छोड़ने के बाद अपने निवास स्थान पर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं. इस मामले में हाई कोर्ट ने वित्त सचिव को तलब किया है."
महिला गेस्ट फैक्टी को मिली राहत
एक अन्य मामले में साढ़े 10 साल सेवा देने के बाद फॉलन आउट किये जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. महिला गेस्ट फैकल्टी ने इस मामले में याचिका दायर की. हाई कोर्ट जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने फॉलन आउट किये जाने के आदेश पर रोक लगा दी है. एकलपीठ ने जिम्मेदारों को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. डॉ.अर्पणा अवस्थी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया "वह साइंस कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवा दे रही हैं. कॉलेज प्रबंधन के द्वारा विगत 10 अक्टूबर को उन्हें फॉलन आउट करने का आदेश जारी कर दिया."
याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी तथा अधिवक्ता अलका सिंह ने एकलपीठ को बताया गया कि कॉलेज में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी को निकाला नहीं जा सकता है. अधिवक्ता हितेश शर्मा ने पैरवी की.