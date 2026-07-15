सायबर ठगों का ठिकाना बने 3 राज्यों के DGP मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में तलब
सायबर ठगी के मामले में पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम के डीजीपी को किया तलब. जबलपुर पुलिस को जांच में फुर्ती दिखाने की सलाह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 4:06 PM IST
जबलपुर : शहर के रिटायर्ड महिला बैंक अधिकारी के खाते से 6.24 लख रुपए की सायबर ठगी हुई. जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये राशि पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम जैसे राज्यों में ट्रांसफर हुई है. कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि सायबर अपराधों के मामले में जांच में तेजी लाएं.
क्रेडिट कार्ड अपडेट कराने के नाम पर ठगी
जबलपुर के गोरा बाजार इलाके में रहने वाली बैंक के रिटायर्ड अधिकारी चैताली मित्र के पास क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के लिए एक फोन आया था. इसी दौरान उनके साथ सायबर ठगी हो गई और उनके अकाउंट से 6 लाख 24 हजार रुपये ठगों ने निकाल लिए. उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत गोरा बाजार थाने में की. इसके बाद मामला सायबर थाने पहुंचा. लेकिन सायबर ठगों के बारे में कोई सुराग नहीं लग सका.
ठगी का शिकार व्यक्ति पहुंचा हाई कोर्ट
पीड़ित को लगा कि पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पा रही है तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मामले की पिछली सुनवाई 29 जून को हुई थी. इसमें जबलपुर के सायबर पुलिस गोरा बाजार चौकी के साथ ही जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय को व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया. एसपी संपत उपाध्याय ने बताया "उन्होंने इस मामले को तुरंत सायबर पुलिस को सौंप दिया था. सायबर पुलिस ने 5 दिन तक जांच की तो पता लगा कि ये राशि झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम ट्रांसफर हुई."
पुलिस को अपनी जांच तेज करनी चाहिए
हाई कोर्ट ने पुलिस ने स्वीकार किया था कि अन्य विभागों से कोऑर्डिनेशन करने में 5 दिन का समय लगा. इसलिए जांच में थोड़ी सी देरी हो गई. हाई कोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा "सायबर अपराधी पुलिस से काफी तेज चलते हैं. ऐसे मामलों में पुलिस जांच में काफी तेजी होनी चाहिए." कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी लिखा "सायबर अपराधी टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. पुलिस को इन सब पर नजर रखनी चाहिए."
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तीन राज्यों के डीजीपी से जवाब मांगा
याचिकाकर्ता के वकील ने इस मामले में कोर्ट से गुजारिश की "संदिग्ध आरोपी असम में रहता है. इसलिए असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड पुलिस से भी जवाब तलब किया जाए. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया और दूरसंचार विभाग से भी जवाब मांगा जाए." हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम के डीजीपी से जवाब तलब किया है. इस मामले की अगली तारीख 21 जुलाई तय की गई है. तीनों राज्यों के डीजीपी की तरफ से या तो जवाब आएगा या उन्हें व्यक्तिगत रूप से जबलपुर हाई कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा.