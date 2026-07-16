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लघु उद्योग और बुनकरों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने 350 करोड़ के स्कूल यूनिफार्म टेंडर पर लगाई रोक

जबलपुर हाईकोर्ट ने कोर्ट ने राज्य सरकार, मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब.

JABALPUR HIGH COURT
सांकेतिक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:59 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने एक अहम अंतरिम आदेश के जरिए करीब 350 करोड़ रुपये के स्कूल यूनिफार्म टेंडर पर अंतरिम रोक लगा दी. कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार, मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जबलपुर अपैरल इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से दायर की गयी थी याचिका

यह याचिका जबलपुर अपैरल इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (जाइमा) के सह-सचिव अजित मोदी की तरफ से दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया है कि पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा जारी लगभग 350 करोड़ रुपये के यूनिफॉर्म टेंडर की पात्रता शर्तें अत्यधिक प्रतिबंधात्मक हैं. जिससे स्थानीय लघु उद्योग व बुनकर निविदा प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं.

याचिका में कहा गया है कि ये शर्तें मध्य प्रदेश स्टोर परचेज नियम-2023 की मूल भावना के विपरीत हैं और कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं. यह एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप के मेक इन मध्य प्रदेश व स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता देने संबंधी सार्वजनिक वक्तव्य के भी विपरीत है.

मध्य प्रदेश स्टोर परचेज नियम-2023 की मूल भावना के विपरीत हैं टेंडर की शर्ते

स्पिनिंग मिल के लिए 700 करोड़ रुपये व गारमेंट निर्माता के लिए 233 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्नओवर अनिवार्य कर दिया गया है. 350 करोड़ रुपये की नेटवर्थ और करीब 1.95 करोड़ रुपये की ईएमडी की बाध्यता व प्रतिवर्ष 50 लाख यूनिफॉर्म बनाने की क्षमता तथा तीन वर्षों में 105 करोड़ रुपये के समान कार्य का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया. जिसके कारण स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और वस्त्र उद्योगों के हित प्रभावित हो रहे है. निर्धारित नियम के कारण वह टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे.

युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद टेंडर प्रक्रिया पर अंतिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार व अन्य प्रतिवादियों को अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विमल कांत जैन ने प्रभावी पक्ष रखा.

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