पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक की गिरफ्तारी पर रोक
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तृण मूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी को राहत दी. मामला कैलाश विजयवर्गीय की ओर से दायर मानहानि केस का.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 7:52 PM IST|
Updated : November 17, 2025 at 8:15 PM IST
जबलपुर : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बैनर्जी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ मानहानि के प्रकरण में एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है. एकलपीठ ने नोटिस जारी करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की है.
एक सभा में आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था
मामले के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने साल नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित सभा में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय को एक सभा में गुंडा कहा था. इसके बाद आकाश विजयवर्गीय ने एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल में उनके खिलाफ मानहानि का प्रकरण दायर किया था. एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे.
अभिषेक बैनर्जी के वकील ने क्या तर्क दिए
एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त किये जाने की मांग करते हुए अभिषेक बैनर्जी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. याचिकाकर्ता सांसद अभिषेक बैनर्जी की तरफ से तर्क दिया गया "वह वर्तमान में सांसद हैं और उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है." उन्होंने एमपी-एमएलए को कोर्ट ने व्यक्तिगत उपस्थित से राहत प्रदान करने आवेदन प्रस्तुत किया. एमपी-एमएलए कोर्ट ने आवेदन पर विचार नहीं करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.
- पटरियों पर मौत तो रेलवे जिम्मेदार, मुआवजा देना होगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का अहम फैसला
- आखिरकार पैरेंट्स के साथ रहने को तैयार हुई सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली युवती
12 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर की एकलपीठ ने इस मामले में 12 नवंबर को सुनवाई हुई. इसमें फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये गए थे. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे तथा मनन अग्रवाल ने पैरवी की. इस प्रकार अभिषेक बैनर्जी की गिरफ्तारी फिलहाल टल गई है. अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर हैं.