ETV Bharat / state

डॉग बाइट पर क्या कर रही सरकार, कितना हुआ वैक्सीनेशन, आवारा कुत्तों के आतंक पर हाईकोर्ट सख्त

आवारा कुत्तों पर कार्यवाही को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश, 14 अगस्त को सुनवाई. सिद्धार्थ शंकर की रिपोर्ट.

DOG BITE CASES MADHYA PRADESH
वारा कुत्तों के आतंक पर हाईकोर्ट सख्त (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: मध्य प्रदेश में डॉग बाइट और रेबीज को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. आवारा कुत्तों पर कार्यवाही के संबंध में सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की गयी. स्टेट्स रिपोर्ट में कहा गया कि, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थलों में घूमने वाले आवारा कुत्तों का टीकाकरण व नसबंदी का कार्य जारी है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने प्रस्तुत रिपोर्ट पर 14 अगस्त को सुनवाई के निर्देश जारी किये हैं.

कुत्तों के आंतक पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे HC को सुनवाई के आदेश
गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के आंतक, डॉग बाइट और रेबीज की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश जारी उनके परिपालन के संबंध में प्रदेश के सभी हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने के आदेश दिए थे. सर्वाेच्च न्यायालय ने सरकारी और निजी संस्थानों जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक खेल परिसर, रेलवे स्टेशन शामिल हैं को चिन्हित करते हुए आवारा कुत्तों का टीकाकरण या नसबंदी करने के निर्देश दिये थे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, स्थानीय निकाय इन जगहों का समय-समय पर निरीक्षण करें जिससे कुत्ते अपना घर न बना सकें. इसके अलावा जिन कुत्तों को रेबीज है या रेबीज होने का संदेह है उन्हें शेल्टर होम में रखने के निर्देश दिये थे.

भोपाल की घटना के बाद हाईकोर्ट का संज्ञान
हाईकोर्ट पूर्व में भोपाल में कुत्ते के द्वारा बच्ची पर हमला किये जाने की घटना को संज्ञान में लेते हुए मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में कर रहा था. इसके आवारा कुत्ते के संबंध में अन्य याचिकाएं भी दायर की गयी थी. युगलपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए नगरीय निकाय तथा गृह विभाग को सार्वजनिक स्थलों में घूमने वाले आवारा कुत्तों का टीकाकरण व नसबंदी के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये थे. याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कार्यवाही संबंधित स्टेटस रिपोर्ट पेश की गयी.

TAGGED:

DOG BITE CASES MADHYA PRADESH
STRAY DOGS VACCINATION DRIVE
MP STRAY DOGS STATUS REPORT
MADHYA PRADESH GOVT
JABALPUR HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.