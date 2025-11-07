ETV Bharat / state

निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता पर लटकी तलवार, 18 नवंबर तक विधानसभा अध्यक्ष दें जवाब

सागर की बीना विधानसभा से विधायक निर्मला सप्रे के मामले में हाईकोर्ट सख्त. 18 नवंबर तक विधानसभा अध्यक्ष से मांगा जवाब.

MP HIGH COURT ON MLA NIRMALA SAPRE
निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता पर लटकी तलवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 11:03 PM IST

जबलपुर: सागर की बीना विधानसभा से विधायक निर्मला सप्रे के मामले में हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने इस मामले में 18 नवंबर तक विधानसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा है. मामला विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर है. निर्मला सप्रे ने 16 महीने पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था. इसके बाद उनकी सदस्यता निरस्त नहीं की गई थी. उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की विधानसभा की सदस्यता को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

कांग्रेस के टिकट पर जीता चुनाव, थामा भाजपा का दामन

सागर की बीना विधानसभा से विधायक निर्मला सप्रे ने विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ा था और जीत कर विधायक बन गई थी. लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई 2024 को जब राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सभा चल रही थी उसे दौरान कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी के मंच पर नजर आईं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गमछा भी गले में डाला हुआ था. इसके बाद उन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ले ली थी. इसकी पुष्टि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने की थी.

18 नवंबर तक विधानसभा अध्यक्ष से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब (ETV Bharat)

विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की

मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून के आधार पर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. उमंग सिंगार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को इस मुद्दे पर आवेदन दिया था. दल बदल कानून के अनुसार कोई भी सदन का चुना हुआ सदस्य पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द मानी जाती है. इसलिए निर्मला सप्रे पर यह कानून लागू होता है.

BINA MLA NIRMALA SAPRE
सागर की बीना विधानसभा से विधायक निर्मला सप्रे के मामले में हाईकोर्ट सख्त (ETV Bharat)

इंदौर के बाद जबलपुर हाईकोर्ट में की याचिका दायर

उमंग सिंघार की मांग पर जब विधानसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की थी. इंदौर बेंच ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा था कि उमंग सिंगार इसे दोबारा हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में लगा सकते हैं. इसके बाद निर्मला सप्रे की विधानसभा की सदस्यता को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में उमंग सिंघार ने चुनौती दी थी. शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस विवेक सराफ की कोर्ट में हुई.

18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

उमंग सिंघार की ओर से वकील जयदीप कौरव ने बताया कि हाई कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने बताया कि कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 16 महीने से ज्यादा का समय हो गया है इसलिए अब तक विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया इसका जवाब तो उनको देना होगा. इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश सरकार और निर्मला सप्रे को नोटिस जारी किए गए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय की गई है.

