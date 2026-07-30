नौकरी में वरिष्ठता और पदोन्नति में हुआ भेदभाव, हाईकोर्ट ने सरकार व PSC से मांगा जवाब
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार व PSC को नोटिस जारी कर मांगा जवाब.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 10:57 PM IST
जबलपुर: नियमितिकरण व पदोन्नति में भेदभाव किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि पीएससी उत्तीर्ण नहीं करने वाले को पहले नियमितीकरण व पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार व PSC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
प्रोफेसर के पद पर पदस्थ डाॅ. सोमपाल सिंह की तरफ से दायर की गई थी याचिका
खंडवा के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर पदस्थ डाॅ. सोमपाल सिंह की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उनकी नियुक्ति साल 1989 में सहायक प्रोफेसर पद पर हुई थी. इसके बाद उसने साल 1993 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की. जिसके बाद उन्हें साल 1994 में सहायक प्रोफेसर पद पर नियमित कर दिया गया. लेकिन उन्हे नियमितिकरण व पदोन्नति का लाभ बाद की तिथि से दिया गया.
याचिका में कहा गया था कि एक अन्य प्रोफेसर जिन्होंने पीएएसी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, उन्हें नियुक्ति दिनांक से नियमितिकरण का लाभ देते हुए 1 जनवरी 2006 को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति दी गई. पीएससी उत्तीर्ण करने के बावजूद उन्हें 1 जनवरी 2008 को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति प्रदान की गई.
याचिकाकर्ता ने उन्हें 1989 से नियमितिकरण का लाभ देने की रखी है मांग
याचिका में मांग की गयी थी कि उन्हें भी 1989 से नियमितिकरण का लाभ प्रदान करने हुए उसी तिथि के अनुसार पदोन्नति प्रदान की जाए. इसके अलावा सेवा के अन्य लाभ भी प्रदान किया जाए. याचिका में प्रमुख सचिव व संचालक उच्च शिक्षा विभाग, सचिव एमपीपीएससी तथा डाॅ अविनाश दुबे को अनावेदक बनाया गया था. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद आवेदकों को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 15 सितम्बर को निर्धारित की है.