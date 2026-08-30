सिर्फ मोबाइल फोन की CDR के आधार पर नहीं दी जा सकती सजा, हाईकोर्ट ने रद्द की उम्रकैद की सजा
जिला न्यायालय इटारसी के द्वारा हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ प्रकाश ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की थी अपील.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 5:51 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा को निरस्त करते हुए कहा कि सिर्फ मोबाइल फोन की सीडीआर के आधार पर किसी को सजा से दंडित नहीं किया जा सकता. जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा मोबाइल टावर लोकेशन डेटा व सीसीटीवी कैमरे के फुटेज सहित अन्य सबूत एकत्र नहीं किये गए.
याचिकाकर्ता ने आजीवन कारावास की सजा को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
याचिकाकर्ता प्रकाश उर्फ मुन्ना ने जिला न्यायालय इटारसी द्वारा हत्या के अपराध सहित अन्य धाराओं के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अपील में कहा गया था कि जिला न्यायालय द्वारा सह आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया था. अभियोजन के अनुसार 9 अप्रैल 2021 मुलताई निवासी जगन गीद(45) अपीलकर्ता से मिलने बैतूल आया था. वह अपने साथ 40 हजार रुपये तथा जेवरात लिए हुए था. बैतूल बस स्टैंड पर वह आरोपियों से मिला और तीनों ने ढाबे में खाना खाया.
मृतक के लापता होने की रिपोर्ट उसकी बहन ने मुलताई थाने में दर्ज कराई थी
इसके बाद आरोपियों ने उसकी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया और केसला थानान्तर्गत एक खेत में ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. मृतक का शव 18 अप्रैल 2021 को बरामद हुआ था और उसकी बहन ने शव की शिनाख्त की थी. भाई के लापता होने की रिपोर्ट भी बहन ने ही मुलताई थाने में दर्ज कराई थी.
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युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस जांच में उस ढाबे के सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं किये गए जहां तीनों ने खाना खाया था. अभियोजन अपीलकर्ता के इस इस दावे को भी गलत साबित नही कर सका कि वह घटना वाले दिन वह अपने गांव में शिवनाथ के घर पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बिजली का काम कर रहा था. पुलिस द्वारा दोनों की बीच मोबाइल फोन पर हुई बात की सीडीआर पेश की गई, जिससे दोनों के बीच बात होने की पुष्टि होती है. इससे यह साबित नहीं होता है कि दोनो साथ में थे और एक टावर के दायरे में थे. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया.