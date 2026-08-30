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सिर्फ मोबाइल फोन की CDR के आधार पर नहीं दी जा सकती सजा, हाईकोर्ट ने रद्द की उम्रकैद की सजा

जबलपुर हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा को निरस्त करते हुए कहा कि सिर्फ मोबाइल फोन की सीडीआर के आधार पर किसी को सजा से दंडित नहीं किया जा सकता. जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने कहा कि पुलिस द्वारा मोबाइल टावर लोकेशन डेटा व सीसीटीवी कैमरे के फुटेज सहित अन्य सबूत एकत्र नहीं किये गए. याचिकाकर्ता ने आजीवन कारावास की सजा को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती याचिकाकर्ता प्रकाश उर्फ मुन्ना ने जिला न्यायालय इटारसी द्वारा हत्या के अपराध सहित अन्य धाराओं के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अपील में कहा गया था कि जिला न्यायालय द्वारा सह आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया था. अभियोजन के अनुसार 9 अप्रैल 2021 मुलताई निवासी जगन गीद(45) अपीलकर्ता से मिलने बैतूल आया था. वह अपने साथ 40 हजार रुपये तथा जेवरात लिए हुए था. बैतूल बस स्टैंड पर वह आरोपियों से मिला और तीनों ने ढाबे में खाना खाया.