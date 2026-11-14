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मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को हाई कोर्ट से झटका, अब नियमित होने का सिर्फ एक रास्ता

जबलपुर : मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन ने नियमितीकरण की मांग करते हुए संविदा सब इंजीनियरों की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया है. युगलपीठ ने राज्य सरकार द्वारा नियमित पदों पर सीधी भर्ती जारी रखने और संविदा कर्मचारियों के लिए निर्धारित आरक्षण व्यवस्था को वैध ठहराया है.

याचिका में वर्ष 2022 में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी ग्रुप-3 भर्ती विज्ञापन को चुनौती देते हुए नियमित पदों पर सीधी भर्ती करने से पहले लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने की राहत चाही गयी.

देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इमरान खान, संजीव कुमार तिवारी सहित अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं में कहा गया "वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) तथा मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में वर्ष 2007 से 2017 के बीच संविदा आधार पर सब इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए थे."

याचिकाकर्ताओं का तर्क था "वे संविदा कर्मचारी के रूप में पिछले 10 से 20 वर्षों से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं. राज्य सरकार की 5 जून 2018 की नीति के तहत उनके नियमितीकरण का रास्ता सुनिश्चित किया गया था." उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी और जग्गो प्रकरणों का भी हवाला दिया. राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया "संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर स्वतः नियमितीकरण का अधिकार नहीं है. सरकार ने उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की है, ताकि उन्हें नियमित भर्ती में अवसर मिल सके."

संविदा कर्मचारियों के लिए 50 परसेंट आरक्षण

सरकार ने हाई कोर्ट को बताया "वर्ष 2020 में नियम 11(8) के तहत संविदा कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी गयी थी. 22 जुलाई 2023 की नीति के अनुसार यह आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है. संविदा कर्मचारियों को निर्धारित आरक्षित कोटे में भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा. संविदा सेवा की अवधि के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी, लेकिन अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी. पात्र कर्मचारी निर्धारित शर्तों के अधीन खुले वर्ग की भर्ती में भी शामिल हो सकेंगे."

संविदा पर काम करना रेगुलर होने का हक नहीं

संविदा सेवा की अवधि के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी, लेकिन अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी. पात्र कर्मचारी निर्धारित शर्तों के अधीन खुले वर्ग की भर्ती में भी शामिल हो सकेंगे. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा "संविदा और नियमित पद अलग-अलग हैं. याचिकाकर्ताओं की संविदा सेवाएं प्रभावित नहीं हो रही हैं और नियमित पदों पर भर्ती रोकने का कोई उचित आधार नहीं है." न्यायालय ने यह भी कहा "किसी कर्मचारी को केवल लंबे समय तक संविदा पर काम करने के आधार पर नियमितीकरण का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता."