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मध्य प्रदेश के पात्र पुलिस अफसरों के लिए IPS बनने का रास्ता साफ, हाई कोर्ट की हरी झंडी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए खुशखबरी है. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. मध्य प्रदेश में IPS कैडर रिव्यू में देरी के मामले में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट जबलपुर ने केंद्र सरकार की याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया. इसके साथ ही CAT के आदेश में दिए गए कैडर रिव्यू के निर्देश बरकरार हैं.

कैट ने IPS कैडर रिव्यू करने के आदेश दिए थे