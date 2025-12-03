सिवनी लूट कांड की आरोपी SDOP पूजा पांडे की हाई कोर्ट में लगी क्लास, जमानत याचिका खारिज
महाराष्ट्र के हवाला कारोबारी को सिवनी में लूटने के मामले में मुख्य आरोपी एसडीओपी पांडे को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से झटका.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 12:11 PM IST
सिवनी : कटनी से महाराष्ट्र के जालना जा रही कार से करीब 3 करोड़ लूटने के मामले में मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पूजा पांडे ने जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने एसडीओपी की भूमिका पर नाराजगी जताई.
महाराष्ट्र के कारोबारी से करीब 3 करोड़ की लूट
हाई कोर्ट जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने पुलिस कर्मियों के द्वारा हवाला के 2.96 करोड़ की लूटे जाने को गंभीरता से लेते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया. मामले के अनुसार 8 व 9 अक्टूबर की दरम्यानी रात सिवनी के लखनवाडा थाना के तहत सीलादेही बायपास पर कटनी से जालना जा रही कार को रोककर पुलिसकर्मियों ने उसमें रखे 2.96 करोड़ की लूटे थे.
एसडीओपी सहित 11 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर
इस लूट कांड में महिला एसडीओपी पूजा पांडे किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर निर्देश प्राप्त कर पुलिस टीम का नेतृत्व कर रही थीं. पुलिस ने 11 अक्टूबर को महिला एसडीओपी के घर से 1 करोड़ 45 लाख रुपये बरामद किये थे. पुलिस ने 14 अक्टूबर को महिला एसडीओपी व 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ डकैती का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया. जिला न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के कारण आरोपी निलंबित एसडीओपी ने हाईकोर्ट की शरण ली.
- डबल मर्डर केस में बेकसूर को फांसी के फंदे तक ले गई पुलिस, हाई कोर्ट ने निर्दोष बता छोड़ा
- दोषसिद्धि के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला होनी चाहिए पूरी, हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा रद्द
याचिका पर एकलपीठ ने की कड़ी टिप्पणी
जमानत याचिका का मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से बताया गया "एसआईटी की जांच अभी लंबित है. जांच के दौरान आरोपी को जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जाना चाहिए." याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कहा "कानून के रक्षक ही अपराध करने लगे हैं." एकलपीठ के सख्त रवैये को देखते हुए आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन वापस लेने का आग्रह किया. एकलपीठ ने इस आग्रह को स्वीकार कर याचिका खारिज कर दी.