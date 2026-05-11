मध्य प्रदेश में नहीं शुरू होंगे RTO चेकपोस्ट, हाई कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन में दिया आदेश
मध्य प्रदेश से गुजरने वाले वाहन मालिकों को बड़ी राहत. हाई कोर्ट ने चेकपोस्ट शुरू करने के अपने आदेश पर लगाया स्टे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 5:07 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश में शुरू होने वाले आरटीओ चेकपोस्ट पर स्टे लगा दिया है. ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई थी, जिसमें बताया था कि आरटीओ चेकपोस्ट भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए थे. इसलिए उन्हें बंद किया गया था. बीते दिनों हाई कोर्ट में दोबारा आरटीओ चेक पोस्ट शुरू करने का आदेश दिया था.
हाई कोर्ट ने चेकपोस्ट शुरू करने के दिए थे आदेश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बीते दिनों याचिका लगाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था "मध्य प्रदेश में जब से आरटीओ चेकपोस्ट बंद हुए हैं, तब से सड़क पर ओवरलोडिंग टैक्स चोरी और अवैध परिवहन ज्यादा हो रहा है और ट्रांसपोर्टर मनमाने तरीके से नियमों को ताक पर रखकर परिवहन कर रहे हैं." मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद आदेश दिया था "30 दिन के भीतर दोबारा चेकपोस्ट शुरू किए जाएं." मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस आदेश पर रिव्यू पिटीशन दायर की गई.
मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की दलील
मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से कहा गया "आरटीओ चेक पोस्ट सरकार ने इसलिए बंद करवाए थे, क्योंकि इन पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के आरटीओ चेकपोस्ट लूट का अड्डा बन गए हैं. मध्य प्रदेश से निकलने वाले वाहनों से बड़े पैमाने पर गैरकानूनी तरीके से पैसा वसूला जाता है. जब यह मुद्दा ज्यादा चर्चा में आया तो सरकार ने आरटीओ चेकपोस्ट बंद कर दिए."
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चेकपोस्ट की उपयोगिता पर विचार जरूरी
हाई कोर्ट में लगी याचिका के बाद ऐसा लग रहा था कि यह चेक पोस्ट दोबारा शुरू हो जाएंगे लेकिन रिव्यू पिटीशन में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से दिए गए तर्कों को मानते हुए एक बार फिर आरटीओ चेक पोस्ट शुरू करने के आदेश को स्टे कर दिया गया है. कोर्ट ने यह भी कहा "ई-चालान, ऑनलाइन टैक्स वेरिफिकेशन, जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल सर्विलांस के दौर में पारंपरिक चेकपोस्ट की उपयोगिता पर गंभीरता से विचार होना चाहिए." आरटीओ एंड ट्रेफिक कमेटी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमेन सीएल मुकाती का कहना है "हाई कोर्ट ने टांसपोर्टर्स की समस्या को गंभीरता से लिया है."