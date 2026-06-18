जबलपुर हाई कोर्ट की सड़क पर जाम लगने से चीफ जस्टिस खफा, नई व्यवस्था बनाई
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कार पूल और पिक एंड ड्रॉप जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. जबलपुर पुलिस को निर्देश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 7:22 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लोगों को कार पूल, पिक एंड ड्रॉप जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. हाई कोर्ट के आसपास सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की समस्या को लेकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विवेक रूसिया ने वकीलों को भी कार पूल करने की सलाह दी. उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दिया है, जो हाई कोर्ट अपने काम से आते हैं लेकिन उनके ड्राइवर सड़क पर गाड़ी खड़ी रखते हैं.
मल्टीलेवल पार्किंग पर सुनवाई
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गुरुवार को अधिवक्ताओं के लिए चैंबर और मल्टी लेवल पार्किंग के लिए बनने वाली 117 करोड़ रुपए की लागत की इमारत के मुद्दे पर सुनवाई हुई. इस बारे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट धन्य कुमार जैन की ओर से याचिका लगाई गई थी. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक जज विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बिल्डिंग के बनने में लेटलतफी के मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया.
पूरी सड़क पर वाहन ही वाहन
हाई कोर्ट में सरकार की ओर से उपस्थित एडिशनल एडवोकेट जनरल रूपराह ने बताया "बिल्डिंग के निर्माण को लेकर टेंडर जारी कर दिए गए हैं और आज ही इन टेंडर को भरने की अंतिम तारीख है. एक बार टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो काम भी जल्द शुरू हो जाएगा." एडवोकेट धन्य कुमार जैन की तरफ से कहा गया "कोर्ट इसमें लगातार अपना दखल बनाए रखे."
इस बीच अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया "फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट के आसपास वाहनों की पार्किंग के बहुत खराब हालात हैं और पूरी सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां रखी होती हैं. इनमें ज्यादातर गाड़ियां अधिवक्ताओं की हैं और उन अधिकारियों की हैं, जो हाई कोर्ट में अपने मामलों के सिलसिले में आते हैं."
कोर्ट के आसपास वाहन पार्क नहीं करें
हाई कोर्ट के कार्यवाहक जज जस्टिस विवेक रूसिया ने आदेश में लिखा है "अब कोई भी अधिकारी अपनी गाड़ी हाई कोर्ट के आसपास खड़ी नहीं करेंगे बल्कि उन्हें पिक एंड ड्रॉप का सहारा लेना होगा." इसी तरह का आदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए भी जारी किया गया है. जस्टिस विवेक रूसिया का कहना है "जिन लोगों के पास भी ड्राइवर की सुविधा है, उनकी गाड़ियां हाई कोर्ट के आसपास खड़ी नहीं होनी चाहिए, उन्हें पिक एंड ड्रॉप का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए."
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जबलपुर के ट्रैफिक एएसपी को आदेश
हाई कोर्ट ने जबलपुर के ट्रैफिक एडिशनल एसपी को आदेश दिया है "हाई कोर्ट के आसपास सड़क पर खड़ी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और सड़क का ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में मदद की जाए." लंबे समय से जबलपुर रेलवे स्टेशन से हाई कोर्ट होते हुए रद्दी चौकी तक जाने वाले फ्लाई ओवर पर भी सरकार को विचार करना चाहिए.