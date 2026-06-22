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दिव्यांग कोटे से हटाए गए शिक्षक को हाईकोर्ट ने दी राहत, नौकरी में दोबारा बहाल करने के निर्देश

दमोह में साल 2023 में राहुल पटेल की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के रूप में ओबीसी-दिव्यांग श्रेणी में हुई थी. नियुक्ति के समय राहुल पटेल ने 45 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाया था. जिसके आधार पर उनकी नौकरी लग गई. लेकिन बाद में विकलांगता सर्टिफिकेट की जांच में उनकी विकलांगता 40% पाई गई. जांच के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी, दमोह ने 24 जून 2024 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थीं.

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक अहम मामले में दिव्यांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी को मामले में पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं.

राहुल पटेल ने सेवा समाप्त करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी. राहुल पटेल ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची में उनकी ओबीसी श्रेणी में 2417वीं रैंक थी. साथ ही उनके 108.68 अंक थे. विभाग ने उनसे कम अंक पाने वाले कई ओबीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी थी. इसलिए दिव्यांग श्रेणी से पात्रता समाप्त होने के बावजूद उन्हें ओबीसी (ओपन) श्रेणी में समायोजित किया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और अधिवक्ता हितेंद्र कुमार गोह्लानी ने पैरवी की. रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सौरभ यादव, इंद्रा साहनी और आरके सभरवाल जैसे मामलों में स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपनी सामाजिक श्रेणी की मेरिट के आधार पर चयनित हो सकता है तो उसे विशेष आरक्षण श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए.

कोर्ट ने कहा, सेवा समाप्ति के आदेश में कई कानूनी पहलुओं पर विचार नहीं किया गया

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने पाया कि सेवा समाप्ति के आदेश में कई कानूनी पहलुओं पर विचार नहीं किया गया. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया शिक्षा विभाग के आदेश को अवैधानिक मानते हुए इसे रद्द कर दिया. हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि राहुल पटेल के मामले की दोबारा जांच की जाए. यदि वह बिना दिव्यांग आरक्षण के भी ओबीसी श्रेणी में चयन के योग्य पाए जाते हैं तो उनकी नियुक्ति बरकरार रखी जाए. इस फैसले को भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के सही पालन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.