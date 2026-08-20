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13 साल बाद डॉक्टर बनने का रास्ता साफ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से मिलेगी MBBS की डिग्री

जबलपुर की अधारताल में रहने वाली शैलजा पांडे ने 2005 में 12वीं की परीक्षा पास की थी. लगातार 5 साल तक पढ़ाई करने के बाद शैलजा पांडे ने 2010 में पीएमटी की परीक्षा पास कर ली और स्टेट कोटे से उन्हें सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में एडमिशन मिला. शैलजा पढ़ने में काफी होनहार थी इसलिए उन्होंने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन नंबरों से पास किया.

लेकिन जब वह डिग्री लेने पहुंचा तो उसे डिग्री नहीं दी गई और उसे यह बताया गया कि मूल निवासी प्रमाण पत्र(डोमिसाइल सर्टिफिकेट) की वजह से उसका एडमिशन रद्द कर दिया गया था. जरा सोचिए उस छात्र पर क्या गुजरेगी, ऐसा ही कुछ हुआ जबलपुर की शैलजा पाण्डेय के साथ. लेकिन हाईकोर्ट के दखल से 13 साल बाद इस छात्रा को न्याय मिल सका.

जबलपुर: जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना और मेडिकल की पढ़ाई को बेहद कठिन माना जाता है. लेकिन जरा सोचिए यदि किसी स्टूडेंट ने लगातार 5 साल तक प्री-मेडिकल टेस्ट की तैयारी की और 5 साल बाद उसने टेस्ट पास भी कर लिया और उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया.

शैलजा ने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली लेकिन उन्हें डिग्री नहीं दी गई. डिग्री मांगने पर उनसे कहा गया कि 13 जून 2013 को ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया था. इसकी वजह से आपका एडमिशन निरस्त हो चुका है, इसलिए आपको डिग्री नहीं दी जा सकती और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने उन्हें डिग्री नहीं दी.

कोर्ट ने आवेदक के डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर दर्ज आपत्तियों को बताया गलत

शैलजा पांडे ने न्याय पाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने 13 साल बाद शैलजा को न्याय दिया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है कि आवेदक के डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर जो आपत्तियां दर्ज की गई थीं वह गलत है. उसकी व्याख्या गलत ढंग से की गई है.

उन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि शैलजा को एमबीबीएस डिग्री दी जाए और उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका भी दिया जाए. हालांकि कोर्ट ने कहा है कि शैलजा को नेशनल मेडिकल कमीशन के सामने एक निश्चित टेस्ट देना होगा ताकि वह अपनी चिकित्सा की योग्यता साबित कर सकें.

डोमिसाइल सर्टिफिकेट की गलत ढंग से व्याख्या की गई

शैलजा के एडवोकेट निलेश कुमार जैन ने बताया कि दरअसल शैलजा के डोमिसाइल सर्टिफिकेट की गलत ढंग से व्याख्या की गई थी. यदि शैलजा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट गलत था तो एडमिशन के वक्त ही उस पर आपत्ति लगाई जानी चाहिए थी, एडमिशन होने के बाद उस पर आपत्ति लगाना गलत है. इसकी वजह से एक होनहार डॉक्टर के 13 साल बर्बाद हो गए.