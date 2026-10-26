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HC में 7 घंटे चली गिरिबाला की जमानत याचिका पर सुनवाई, फैसला सुरक्षित, होगी जेल या मिलेगी बेल?

जबलपुर: भोपाल में अभिनेत्री व मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को गिरीबाला सिंह की जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई हुई. जस्टिस एके निरंकारी की अदालत में दोनों पक्षों के साथ सीबीआई का पक्ष भी सुना गया. करीब 7 घंटे तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गिरीबाला सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

ट्विशा शर्मा की मौत के बाद उनकी सास गिरीबाला सिंह और उनके पति समर्थ सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया था. मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश की. इसके बाद गिरीबाला सिंह की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही थी.

इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट को लेकर भी अदालत में चर्चा हुई. जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में ट्विशा शर्मा को कथित तौर पर मानसिक रूप से परेशान करने और आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित आरोपों का उल्लेख किया है. हालांकि, बचाव पक्ष के अनुसार, चार्जशीट में दहेज से जुड़े आरोपों का उल्लेख नहीं किया गया है. इसी बिंदु को लेकर भी मामले में कानूनी बहस हुई.

गिरीबाला सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने अदालत में पक्ष रखा. उन्होंने जमानत देने की मांग करते हुए कहा कि गिरीबाला सिंह की उम्र काफी अधिक है. पूरे मामले की जांच के दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया और सीबीआई ने जब भी उनसे पूछताछ की, उन्होंने जांच में सहयोग करते हुए सवालों के जवाब दिए.

बचाव पक्ष ने अदालत में यह भी तर्क दिया कि गिरीबाला सिंह को जमानत मिलने से मामले की सुनवाई यानी ट्रायल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. इन दलीलों के आधार पर उन्हें जमानत देने की मांग की गई. सीबीआई की ओर से यह कहा गया कि अभी भी इस मामले में जांच के कुछ बिंदु बाकी हैं. गिरीबाला का फोन अभी भी फोरेंसिक जांच के लिए गया हुआ है. सीबीआई ने कहा कि अभी तक गिरीबाला का वॉयस सैंपल नहीं मिला है, लेकिन सुरेंद्र सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि गिरीबाला का वॉयस सैंपल पहले ही सीबीआई ले चुकी है, यदि जांच नहीं की है, तो अब इंतजार करना ठीक नहीं है.

ट्विशा के पिता की ओर से जमानत का विरोध

वहीं, ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि गिरीबाला सिंह ट्विशा को परेशान करती थीं और कथित मानसिक प्रताड़ना के कारण ही ट्विशा ने आत्महत्या की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एके निरंकारी ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अब इस मामले में अदालत के अंतिम आदेश का इंतजार है. फैसला आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि गिरीबाला सिंह को जमानत मिलती है या उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा.