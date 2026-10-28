फरार CSP नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत याचिका, हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित
फरार महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित. 2 दिन चली सुनवाई. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 9:12 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 9:29 PM IST
जबलपुर: कटनी की फरार महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर हाईकोर्ट में 2 दिनों तक चली सुनवाई. हाईकोर्ट जस्टिस आनंद कुमार पाठक और जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ ने फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं. याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार और शिकायतकर्ता की तरफ से एफआईआर निरस्त करने और अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किये गये.
'जमीन की खरीद-फरोख्त में कोई भूमिका नहीं'
हाईकोर्ट में बहस के दौरान फरार सीएसपी नेहा पच्चीसिया की ओर से वकीलों ने तर्क दिये कि उनका विवादित जमीन की खरीद-फरोख्त में कोई भूमिका नहीं थी. जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई थी और उसके बैंक खाते में क्षितिज राज पात्रे ने राशि ट्रांसफर की थी. उनके बैंक खाते से इस लेनदेन में किसी तरह का भुगतान नहीं हुआ. जमीन के सौदे में उनकी भूमिका साबित होने के कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है,जो खारिज करने योग्य है.
शिकायतकर्ता ने जताया विरोध
बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार और शिकायतकर्ता आकाश लोधी की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि आईपीएस अधिकारी के द्वारा विभागीय जांच में दर्ज किये गये बयान और इकठ्ठे किए गए साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया है और लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये हैं.
आरोपियों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित
कटनी के कुठला थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. आरोप है कि कुठला थाना क्षेत्र के एक हत्या के मामले में निर्धारित समय-सीमा के भीतर चालान पेश नहीं होने के कारण आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिल गया था. आरोपों के मुताबिक इसके एवज में संबंधित आरोपियों की जमीन कम कीमत पर एक एजेंट के नाम से खरीदी गई थी। विभागीय जांच के बाद उनके खिलाफ कुठला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.
- फरार CSP नेहा पच्चीसिया ने चला नया पैंतरा, क्या मिलेगी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत
- फरार सीएसपी नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत अटकी, अनावेदक ने लगाई सीबीआई जांच की याचिका
एयर होस्टेस रह चुकी हैं नेहा पच्चीसिया
नेहा पच्चीसिया मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की पचोर तहसील की रहने वाली हैं. पुलिस सेवा में आने से पहले उन्होंने एयर इंडिया में एयर होस्टेस के तौर पर काम किया. 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने एविएशन की पढ़ाई की और एयरलाइन सेक्टर में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी में जाने का फैसला किया.
उन्होंने 2012 में एमपीपीएससी परीक्षा दी और 2016 में उसका फाइनल रिजल्ट आया. उन्होंने राज्य में 20वीं रैंक हासिल की और डीएसपी के तौर पर पुलिस सेवा ज्वाइन की. उनकी पहली पोस्टिंग गुना में सीएसपी के तौर पर हुई थी. इसके बाद वह भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय और खंडवा में पदस्थ रहीं. मई 2025 में उनका तबादला कटनी जिले में हुआ था.