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फरार CSP नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत याचिका, हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

फरार CSP नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित ( ETV Bharat )

जबलपुर: कटनी की फरार महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर हाईकोर्ट में 2 दिनों तक चली सुनवाई. हाईकोर्ट जस्टिस आनंद कुमार पाठक और जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ ने फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं. याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार और शिकायतकर्ता की तरफ से एफआईआर निरस्त करने और अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किये गये.

'जमीन की खरीद-फरोख्त में कोई भूमिका नहीं' हाईकोर्ट में बहस के दौरान फरार सीएसपी नेहा पच्चीसिया की ओर से वकीलों ने तर्क दिये कि उनका विवादित जमीन की खरीद-फरोख्त में कोई भूमिका नहीं थी. जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई थी और उसके बैंक खाते में क्षितिज राज पात्रे ने राशि ट्रांसफर की थी. उनके बैंक खाते से इस लेनदेन में किसी तरह का भुगतान नहीं हुआ. जमीन के सौदे में उनकी भूमिका साबित होने के कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है,जो खारिज करने योग्य है.