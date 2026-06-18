निर्मला सप्रे MLA रहेंगी या नहीं? अंतिम सुनवाई के बाद हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित
विधायक निर्मला सप्रे ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फिर दावा कि वह कांग्रेस में हैं. इधर, विधानसभा अध्यक्ष 30 जून को करेंगे सुनवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 7:34 PM IST
जबलपुर : विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. विधायक निर्मला सप्रे की तरफ से कहा गया "वह कांग्रेस में थी, हैं और रहेंगी." हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने उनके बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका पर निर्णय सुरक्षित के निर्देश जारी किये.
निर्मला सप्रे का निर्वाचन शून्य करने की मांग
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से हाई कोर्ट में दल-बदल कानून के तहत बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का निर्वाचन शून्य घोषित किये जाने की मांग की गयी है. याचिका में कहा गया "विधायक निर्मला सप्रे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान 05 मई 2024 को राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थीं. कांग्रेस विधायक सप्रे भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, इसके बावजूद उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र नहीं दिया है. उनका ये रवैया गैरकानूनी है. इसलिए सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए."
दो साल बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं की सुनवाई
उमंग सिंघार ने याचिका में कहा था "विधायक सप्रे की सदस्य समाप्त किये जाने की संबंध में उन्होंने 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की थी. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार विधानसभा अध्यक्ष को 90 दिन में सुनवाई पूर्ण कर आदेश जारी करना था. विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका प्रस्तुत करे दो साल से अधिक का समय गुजर गया. इसलिए याचिका हाई कोर्ट में दायर की गयी है."
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सरकार बोली- निर्मला सप्रे को बीजेपी की सदस्यता नहीं
याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान विधायक सप्रे की तरफ से कहा गया कि वह कांग्रेस में ही हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से इसका विरोध करते हुए कहा है "वह भाजपा में शामिल हो गयी हैं." इस संबंध में उन्होंने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें भी प्रस्तुत की. वहीं, सरकार की तरफ से बताया गया "विधायक सप्रे को भाजपा ने सदस्यता प्रदान नहीं की है. सरकार के पास 163 विधायकों का समर्थन है."
दूसरी तरफ, इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष लंबित याचिका की सुनवाई कर रहे हैं. जिस पर आगामी 30 जून को सुनवाई निर्धारित है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल तथा सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पैरवी की.