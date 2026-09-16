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फरार सीएसपी नेहा पच्चीसिया को मिलेगी राहत या जाना होगा जेल, हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

जबलपुर हाईकोर्ट ने नेहा पच्चीसिया के एफआईआर पर रोक वाले आवेदन पर फैसला रखा सुरक्षित, 2 नवंबर को अगली सुनवाई. रिपोर्ट सिद्धार्थ शंकर पांडे.

CSP NEHA PACHISIA CASE
कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 10:45 PM IST

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जबलपुर: धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किये जाने पर फरार इनामी महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से एफआईआर पर रोक लगाये जाने की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया था. हाईकोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने आवेदन पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है. याचिका पर अगली सुनवाई 2 नवम्बर को निर्धारित की गयी है.

क्या है कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया मामला ?

गौरतलब है कि विभागीय जांच के बाद कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया सहित तीन आरोपियों के खिलाफ कुठला थाने में धोखाधडी सहित अन्य धाराओं में तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. कटनी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर दस-दस हजार रुपये का ईनाम घोषित किया था. उन पर आरोप था कि कुठला थाना के अन्तर्गत हत्या के अपराध में निर्धारित समय अवधि में चालान पेश नहीं करने के कारण आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिल गया था.

1 करोड़ की जमीन महज 15 से 20 लाख रुपये में खरीदी गई

इसके एवज में उन्होंने आरोपियों की जमीन बहुत कम दर में अपने एजेंट के नाम पर खरीदी है. उक्त जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई थी. जबकि उसके बैंक खाते में जमीन खरीदने से पहले महज कुछ हजार रुपये थे. मारूफ के बैंक खाते में क्षितिज राज पात्रे ने राशि ट्रांसफर की थी, जिसके बाद एक करोड़ रुपये की जमीन को महज 15 से 20 लाख रुपये में खरीदी गयी थी. विभागीय स्तर पर जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था.

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निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया तथा क्षितिज राज पात्रे ने अग्रिम जमानत के लिए जिला न्यायालय में आवेदन दायर किया था. जिला न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज किये जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी. याचिका की सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से दर्ज एफआईआर पर रोक लगाये जाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया था. एकलपीठ ने आवेदन पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है.

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