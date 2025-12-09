ETV Bharat / state

4 दशक तक नौकरी के बाद भी नियुक्ति अवैध, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश किया निरस्त

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी 10 वर्ष से अधिक सेवारत कर्मचारियों की नियुक्तिकरण हेतु स्थाई समिति गठित नहीं हो सकी.

Madhya Pradesh High Court
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 8:44 PM IST

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर नियमितीकरण किये जाने की बजाय 4 दशक तक सेवा लेने के बावजूद नियुक्ति को अवैध ठहराने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए नियुक्ति निरस्त किये जाने के आदेश को खारिज कर दिया.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी लापरवाही

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है "नियमितीकरण के लिए मुख्य सचिव के नियंत्रण में नीति व समिति बनाई जाना है. याचिकाकर्ता के प्रकरण को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाये." मामला उप संचालक कार्यालय उद्यान जिला जबलपुर में कार्यरत राकेश कुमार चौरसिया का है. राकेश ने याचिका में कहा "उसकी नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी के रूप में 38 साल पूर्व हुई थी." नियमितिकरण की मांग करते हुए उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

कर्मचारी ने याचिका में क्या बताया

हाई कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा "शासन को नियमितीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आदेश जारी किये थे." याचिका में कहा गया "4 दशक तक सेवा लेने के दौरान उसकी नियुक्ति को अवैध ठहराया. लंबे समय से किसी कर्मचारी से अनवरत सेवा लेने के बावजूद स्थाई कर्मचारी का लाभ नहीं दिया गया, जोकि अनुचित है." आदेश के परिपालन में राज्य शासन के द्वारा निर्णय में कहा गया "38 वर्ष पूर्व जो नियुक्ति की गई थी, वह अवैध है, क्योंकि उस समय पद स्वीकृत नहीं थे."

राज्य सरकार ने समिति के बारे में सफाई दी

हाई कोर्ट ने पूर्व में अपने आदेश में मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश दिये थे "कर्मचारी जो कि 10 वर्ष से अधिक सेवारत है और उनकी नियुक्ति अवैध या अनियमित है तो ऐसे प्रकरणों में नियुक्तिकरण हेतु स्थाई समिति गठित की जानी चाहिये. पूर्व में पारित आदेश के परिपालन में मुख्य सचिव के द्वारा की कार्रवाई के संबंध में ब्यौरा पेश किया जाये."

याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ को बताया गया "मुख्य सचिव के नियंत्रण में नीति व समिति बनाई जाना है." एकलपीठ ने सरकार के आदेश को रिकॉर्ड में लेते हुए ये आदेश जारी किये. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अधिवक्ता पंकज दुबे एवं अक्षय खंडेलवाल पैरवी की.

