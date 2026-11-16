फरार इनामी महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया की दलीलों को जबलपुर हाई कोर्ट ने किया खारिज
कटनी में तैनात रही सीएसपी नेहा पच्चीसिया को हाई कोर्ट से फिर झटका. एफआईआर रद्द करने की याचिका निरस्त. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 4:04 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 4:19 PM IST
जबलपुर : कटनी में पदस्थ रही फरार इनामी महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. नेहा पच्चीसिया की ओर से भ्रष्टाचार व जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर निरस्त किये जाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी. हाई कोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका निरस्त कर दी.
युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा "मामला हत्या की जांच के दौरान कथित रूप से पुलिस पद का दुरुपयोग कर जमीन की रजिस्ट्री कराने से जुड़ा है. उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस स्तर पर आपराधिक जांच को रोकना उचित नहीं है."
हत्या के मामले में आरोपी को लाभ देने का आरोप
मामले के अनुसार कटनी के कुठला थाना के तहत छब्बू कोल का शव 1 अप्रैल 2026 को खेत में मिला था. मामले की जांच महिला सीएसपी द्वारा की जा रही थी. जांच के बाद रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया. आरोप है कि महिला सीएसपी ने जांच के दौरान रमेश लोधी पर दबाव बनाकर 15 अप्रैल 2026 को उसकी जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के पक्ष में कराई. इस दौरान निर्धारित समय अवधि में चालान प्रस्तुत नहीं करने के कारण आरोपी रमेश को डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिल गया.
सीएसपी सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर
शिकायत पर जांच के बाद कटनी के कुठला थाना क्षेत्र में 19 अगस्त 2026 को महिला सीएसपी सहित तीन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी. जांच के दौरान धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं. प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी की अनुशंसा पर तीनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर दस-दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया.
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पर्याप्त सबूत नहीं होने का तर्क फेल
फरार महिला सीएसपी के अधिवक्ता की तरफ से तर्क दिया गया "हत्या की जांच के कारण बदले की भावना से फंसाया गया है. उन्होंने बैंक खातों में हुए लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन के आधार पर लगाए गए आरोपों को भी चुनौती दी. उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं."
राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया "अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रारंभिक जांच की गई . इसके बाद 20 अगस्त 2026 को जांच के लिए एसआईटी का गठित किया गया. जांच में बैंक लेनदेन, कॉल रिकॉर्ड से संबंधित सामग्री और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है."