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फरार इनामी महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया की दलीलों को जबलपुर हाई कोर्ट ने किया खारिज

फरार डीएसपी नेहा पच्चीसिया की दलीलें हाई कोर्ट ने की खारिज ( ETV BHARAT )

जबलपुर : कटनी में पदस्थ रही फरार इनामी महिला सीएसपी नेहा पच्चीसिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. नेहा पच्चीसिया की ओर से भ्रष्टाचार व जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर निरस्त किये जाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी. हाई कोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका निरस्त कर दी.

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा "मामला हत्या की जांच के दौरान कथित रूप से पुलिस पद का दुरुपयोग कर जमीन की रजिस्ट्री कराने से जुड़ा है. उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस स्तर पर आपराधिक जांच को रोकना उचित नहीं है."