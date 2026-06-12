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आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा का अस्थाई जमानत आवेदन खारिज, पत्नी की सर्जरी का दिया था हवाला

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने बहुचर्चित आरटीओ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के 60 दिन की अस्थायी जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है. इसके अलावा उसकी पत्नी और बच्चों की देखभाल के लिए परिवार और ससुराल वाले हैं.

पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की तरफ से पत्नी की साइनस सर्जरी तथा इस दौरान नाबालिग बच्चों की देखभाल के आधार पर अस्थाई जमानत का आवेदन पेश किया गया था. आवेदन में कहा गया था कि ऑपरेशन के दौरान उनकी देखभाल के लिए पति की उपस्थिति आवश्यक है. बच्चे अबीर और सुवीर की उम्र क्रमशः 11 और 9 साल है. दोनों बच्चे पूरी तरह से अपने माता-पिता पर निर्भर हैं. आवेदक तथा पत्नी के अलावा बच्चों की देखभाल के लिए परिवार का कोई अन्य जिम्मेदार सदस्य मौजूद नहीं है. इसके लिए 60 दिनों की अस्थाई जमानत की राहत चाही गई थी.

सरकार की ओर से अस्थाई जमानत का किया गया विरोध

सरकार की तरफ से अस्थाई जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी से जुड़े आर्थिक नेटवर्क में कई रिश्तेदार और सहयोगी शामिल रहे हैं. परिवार की देखभाल के लिए अन्य किसी व्यक्ति के उपलब्ध नहीं होने के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं.

अस्थाई जमानत का आवेदन हाईकोर्ट ने किया खारिज

हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने बुधवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को एकलपीठ द्वारा जारी आदेश में अस्थाई जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया गया है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है. इसके अलावा उसकी पत्नी और बच्चों की देखभाल के लिए परिवार और ससुराल वाले हैं.