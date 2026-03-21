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कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को हाईकोर्ट से झटका, नहीं रद्द होगी निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका

आवेदन की सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता का आरोप है कि निर्वाचित विधायक के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज है. उन्होंने अपने चुनावी हलफनामा में कोई भी अपराध दर्ज न होने की जानकारी दी है. इस संबंध में याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी कोर्ट में पेश की थी. अनावेदक विधायक की तरफ से तर्क दिया गया कि निर्वाचन पत्र प्रस्तुत करते हुए उनके खिलाफ कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं था.

भाजपा के पराजित उम्मीदवार केपी त्रिपाठी ने विधायक अभय मिश्रा के निर्वाचन को हाईकोर्ट में दी है चुनौती

रीवा जिला की सेमरिया विधानसभा सीट पर साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के पराजित उम्मीदवार केपी त्रिपाठी ने निर्वाचित कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कांग्रेस विधायक ने चुनाव याचिका खारिज किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में आवेदन किया था.

जबलपुर: रीवा की सेमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को हाईकोर्ट से झटका लगा है. उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए दायर की गई चुनाव याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करने से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका में उठाए गए मामले को ट्रायल के दौरान ही तथ्यों व साक्ष्यों पर परखा जा सकता है.

याचिकाकर्ता की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए हैं कि निर्वाचित विधायक ने अपने हलफनामा में आर्थिक जानकारी भी छुपाई है. उनके नाम पर एचडीएफसी बैंक में 50 लाख 87 लाख रुपये का लोन बकाया है. विधायक की तरफ से तर्क दिया गया कि लोन मेसर्स अभय मिश्रा कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर लिया गया था. अनावदेक विधायक उसके पार्टनर थे परंतु 2008 में रिटायर हो गए थे.

एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि बैंक स्टेटमेंट की कॉपी में अनावेदक अभय मिश्रा का नाम बॉरोअर के तौर पर दिखाया गया है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि विधायक ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में आय का स्रोत पेंशन व सैलरी बताया था. उन्होने पेंशन व सैलरी प्राप्त होने वाले प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की डिटेल्स नहीं दीं है.

आरोप सही पाए जाने पर रद्द हो सकती है अभय मिश्रा की विधायकी

याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि उक्त कंपनियों के डायरेक्टर पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है. और कंपनी एक्ट के प्रावधान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इसकी जानकारी दे दी गई थी. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका में नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में जरूरी जानकारी छिपाने के बारे में खास बातें कही हैं. चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप सही पाये जाते हैं तो विजयी उम्मीदवार का चुनाव निरस्त किया जा सकता है. ट्रायल के दौरान साक्ष्य व तथ्यों का परीक्षण किए बिना उसे खारिज नहीं किया जा सकता है.

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव याचिका जनवरी 2024 में दायर की गई है. अभी तक अनावेदक की तरफ से लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. एकलपीठ ने अनावेदक विधायक को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश जारी किये हैं.