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छात्रों को सूटेबल कॉलेज में ट्रांसफर किए बिना करवाई गई परीक्षा, हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने से रोका

जबलपुर हाईकोर्ट में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले से संबंधित याचिका की सुनवाई. एमपी नर्सिंग काउंसिल को विस्तृत जानकारी हाईकोर्ट में पेश करने को कहा.

Jabalpur high court
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 9:20 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सत्र 2022-23 के जीएनएम प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि सर्वप्रथम छात्रों को मानदंडों की पूर्ति करने वाले कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था. पीठ ने एमपी नर्सिंग काउंसिल को विस्तृत जानकारी हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश जारी किये हैं.

लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका

गौरतलब है कि प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधित फर्जीवाड़े के खिलाफ लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में संचालित अधिकांश नर्सिंग कॉलेज मापदंडो की पूर्ति किए बिना सिर्फ कागजो में संचातिल हो रहे हैं. बिना भवन, लैब और लायब्रेरी से संचालित नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई है. हाईकोर्ट ने प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी थी. सीबीआई ने सूटेबल, अनसूटेबल तथा आंशिक कमी वाले कॉलेज की सूची हाईकोर्ट में पेश की गई थी.

हाईकोर्ट ने अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने के जारी किये थे आदेश

याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किये थे. याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एमपी नर्सिंग काउंसिल की तरफ से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जेएनएम प्रथम वर्ष के लगभग 30 हजार छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया था. याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित नहीं किया गया है. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पैरवी की.

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