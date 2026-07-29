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7 साल की सजा मिलने पर बुजुर्ग ने दिया उम्र का हवाला तो हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने एक बुजुर्ग अपील पर सुनवाई करते हुए दोषसिद्धि के फैसले को सही ठहराया. लेकिन बुजुर्ग की उम्र के मद्देनजर उसकी सजा की अवधि कम कर दी. हालांकि इसके बाद एकलपीठ ने जुर्माना राशि में 10 गुना बढ़ोतरी की. इस मामले में टीकमगढ़ जिला अदालत ने सजा सुनाई थी.

बुजुर्ग ने अपनी जमीन दोबारा बेची

टीकमगढ़ निवासी हर प्रसाद यादव की तरफ से जालसाजी व धोखाधडी के अपराध में विभिन्न धाराओं के तहत जिला न्यायालय द्वारा अधिकतम 7 साल की सजा तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की. उस पर आरोप है कि टीकमगढ़ के गांव बडोराघाट में मलिकाना हक की जमीन को बेचने के बाद दूसरी बार बेच दिया. बुजुर्ग ने हाई कोर्ट तर्क दिया "विवाद मुख्य रूप से सेल डीड के मालिकाना हक और वैधता से जुड़ा है. इसलिए यह पूरी तरह से सिविल का मामला है."

बुजुर्ग की मंशा धोखाधड़ी की थी

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा "स्टेट एग्जामिनर की रिपोर्ट के अनुसार दोनों रजिस्टर्ड सेल डीड में मौजूद बाएं अंगूठे का निशान उसी के हैं. पहले की जमीन बेचने के बावजूद उसने जानबूझकर शिकायतकर्ताओं के पक्ष में एक और रजिस्टर्ड सेल डीड पूरी की. मौखिक और दस्तावेजी सबूत से साफ है कि उसका शुरुआत से ही धोखाधड़ी का इरादा था. ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेज की प्रकृति को सही ढंग से समझा है और प्रावधान के तहत अपराध का निष्कर्ष सही ढंग से दर्ज किया है."