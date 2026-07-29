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7 साल की सजा मिलने पर बुजुर्ग ने दिया उम्र का हवाला तो हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक शख्स की वृद्धावस्था के मद्देजनर सजा घटाकर जुर्माना राशि दस गुना बढ़ाई.

Jabalpur High Court
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 6:19 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने एक बुजुर्ग अपील पर सुनवाई करते हुए दोषसिद्धि के फैसले को सही ठहराया. लेकिन बुजुर्ग की उम्र के मद्देनजर उसकी सजा की अवधि कम कर दी. हालांकि इसके बाद एकलपीठ ने जुर्माना राशि में 10 गुना बढ़ोतरी की. इस मामले में टीकमगढ़ जिला अदालत ने सजा सुनाई थी.

बुजुर्ग ने अपनी जमीन दोबारा बेची

टीकमगढ़ निवासी हर प्रसाद यादव की तरफ से जालसाजी व धोखाधडी के अपराध में विभिन्न धाराओं के तहत जिला न्यायालय द्वारा अधिकतम 7 साल की सजा तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की. उस पर आरोप है कि टीकमगढ़ के गांव बडोराघाट में मलिकाना हक की जमीन को बेचने के बाद दूसरी बार बेच दिया. बुजुर्ग ने हाई कोर्ट तर्क दिया "विवाद मुख्य रूप से सेल डीड के मालिकाना हक और वैधता से जुड़ा है. इसलिए यह पूरी तरह से सिविल का मामला है."

बुजुर्ग की मंशा धोखाधड़ी की थी

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा "स्टेट एग्जामिनर की रिपोर्ट के अनुसार दोनों रजिस्टर्ड सेल डीड में मौजूद बाएं अंगूठे का निशान उसी के हैं. पहले की जमीन बेचने के बावजूद उसने जानबूझकर शिकायतकर्ताओं के पक्ष में एक और रजिस्टर्ड सेल डीड पूरी की. मौखिक और दस्तावेजी सबूत से साफ है कि उसका शुरुआत से ही धोखाधड़ी का इरादा था. ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेज की प्रकृति को सही ढंग से समझा है और प्रावधान के तहत अपराध का निष्कर्ष सही ढंग से दर्ज किया है."

किस धारा में क्या सजा मिली थी

याचिका में कहा गया "बुजुर्ग की उम्र 66 साल तथा अपराध के बाद लम्बा समय गुजर जाने के कारण मुख्य सजा की मात्रा में थोड़ा बदलाव किया जाना चाहिए." एकलपीठ ने धारा 420 के तहत दी गई 4 साल के कारावास की सजा 3 साल तथा जुर्माना कर राशि 10 गुना बढ़ाकर 20 हजार रुपये की. इसी तरह धारा 467 के तहत दी गई 7 साल सजा घटाकर 3 साल जुर्माना 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 पचास हजार रुपये कर दिया गया. धारा 468 के तहत सुनाई गई 4 साल की साज को घटाकर 3 साल तथा जुर्माना 2 हजार रुपये बढ़ाकर 20 बीच हजार रुपये करने के आदेश जारी किया." धारा 471 के तहत सुनाई गई सजा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

जुर्माना नहीं देने पर सजा नहीं घटेगी

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा "सभी मुख्य सजा एक साथ चलेंगी और बुजु्र्ग बढ़ा हुआ जुर्माना जमा करने में विफल रहता है तो उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई डिफॉल्ट सजा भुगतनी होगी. बढ़ा हुआ जुर्माना जमा होने या अपीलकर्ता से वसूल किए जाने पर उसे शिकायतकर्ताओं को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा."

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