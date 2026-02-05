ETV Bharat / state

नर्मदा नदी का जल आचमन के योग्य भी नहीं, पानी में फेकल कोलीफार्म बैक्टीरिया

MPPCB की रिपोर्ट के आधार पर जबलपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका, नर्मदा नदी के पानी से फैल रहा हैजा डायरिया. हाईकोर्ट ने अनावेदकों को जारी किया नोटिस.

नर्मदा नदी के पानी से फैल रहा हैजा डायरिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 7:22 AM IST

जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गयी याचिका में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि नर्मदा नदी के पानी में फेकल कोलीफार्म नामक जीवाणु (Fecal Coliform Bacteria) पाये गये हैं, जो किसी भी रूप में मानव उपभोग के लिए अत्यंत घातक है. नर्मदा नदी के पानी का उपयोग करने से लोग हैजा-डायरिया जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं.

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका में लगाये गए आरोप को गंभीरता से लेते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. युगलपीठ ने उक्त याचिका की सुनवाई नाले के दूषित पानी से सब्जी की खेती करने वाली संज्ञान याचिका के साथ करने के निर्देश दिये हैं. बता दें कि याचिका में पीएचई तथा नगरीय आवास व विकास विभाग के प्रमुख सचिव, एनडीव्हीए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा महापौर जबलपुर को अनावेदक (जिसके खिलाफ आवेदन या शिकायत की जाती है) बनाया गया है. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किया.

Jabalpur High court
जबलपुर हाईकोर्ट में नर्मदा नदी के पानी को लेकर याचिका (ETV Bharat)

रोज सीवेज से निकलने वाला 98 एमएलडी पानी नर्मदा में छोड़ा जा रहा

अधिवक्ता विनिता आहूजा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि "नर्मदा नदी का पानी लगातार दूषित हो रहा है. सिर्फ जबलपुर में ही नर्मदा नदी में प्रतिदिन 98 एमएलडी (मेगालीटर प्रति दिन) दूषित पानी छोड़ा जा रहा है." याचिका में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि जबलपुर में प्रतिदिन 174 एमएलडी सीवेज उत्पन्न होता है. वर्तमान में केवल 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉट हैं, जिसकी क्षमता 74.14 एमएलडी पानी साफ करने की है. प्रतिदिन सीवेज से निकलने वाला 98 एमएलडी पानी सीधे नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है जिसमें मल-मूल के साथ केमिकल होते हैं.

याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि "रिपोर्ट के अनुसार नर्मदा नदी के एकत्र किये गये जल के नमूनों में फेकल कोलीफार्म नामक जीवाणु पाया गया है. जिसके कारण नर्मदा जल अब आचमन के योग्य भी नहीं है. याचिका में पीएचई तथा नगरीय आवास व विकास विभाग के प्रमुख सचिव, एनडीव्हीए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा महापौर जबलपुर के खिलाफ शिकायत की गई है.

