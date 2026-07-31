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पुजारी पद पर नियुक्ति में केवल ब्राह्मण समुदाय को स्थान, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को अवसर नहीं, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, HC ने सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब.

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जबलपुर हाईकोर्ट की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 10:45 PM IST

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Updated : July 31, 2026 at 10:51 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति में एसटी-एससी और ओबीसी वर्ग को अवसर नहीं दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने सरकार को जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है. युगलपीठ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि " अगर चार सप्ताह में जवाब पेश नहीं किया जाता है तो सरकार का अवसर समाप्त कर दिया जायेगा."

अजाक्स ने कहा पुजारी पद पर नियुक्ति में केवल ब्राह्मण समुदाय को स्थान

अजाक्स भोपाल के सचिव एमसी अहिरवार की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि "राज्य सरकार के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने 4 फरवरी 2019 को एक आदेश जारी किया था. इसके माध्यम से सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति को लेकर नीति निर्धारित की गई थी. याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि पुजारी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में केवल ब्राह्मण समुदाय को स्थान दिया जा रहा है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की अनदेखी की जा रही है."

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जाति के आधार पर अन्य वर्गों को पुजारी बनने के अवसर से वंचित किया गया

याचिका में कहा गया है कि जाति के आधार पर अन्य वर्गों को पुजारी बनने के अवसर से वंचित करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में हाईकोर्ट से राज्य सरकार की पुजारी नियुक्ति व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की गई है. याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से जवाब पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. युगलपीठ ने जवाब पेश करने के लिए बार-बार समय लिये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उक्त आदेश जारी किये.

Last Updated : July 31, 2026 at 10:51 PM IST

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