सिवनी पुलिस पर युवक को फर्जी गांजा केस में फंसाने का आरोप, हाईकोर्ट में दायर याचिका
गांजा मामले को लेकर सुर्खियों में सिवनी पुलिस, एक युवक को फर्जी गांजा मामले में फंसाने के आरोप में हाईकोर्ट में याचिका दायर. रिपोर्ट-विश्वजीत सिंह
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 4:56 PM IST
जबलपुर: सिवनी जिले से बीते दिनों एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया. जिसमें एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा एक व्यक्ति को गांजा रख कर फंसाने की धमकी दे रहे हैं. ठीक इसी तरह का एक दूसरा मामला भी सिवनी से ही सामने आया है. इसमें तो पुलिस ने एक शख्स को फंसा ही दिया. पीड़ित व्यक्ति ने सीसीटीवी फुटेज के साथ जबलपुर आईजी को शिकायत भी की थी, लेकिन जब कोई निराकरण नहीं हुआ, तब उसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाकर पूरे सबूत पेश किए हैं. पुलिस पर एक व्यक्ति को झूठे गांजा प्रकरण में फंसाने, एक लाख रुपए की मांग करने और शिकायत वापस लेने के लिए उसके परिजनों पर दबाव बनाने के आरोप लगे हैं.
1 किलो 200 ग्राम गांजा रख युवक को फंसाने का आरोप
अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर ने बताया कि "मेरे पक्षकार को सिवनी पुलिस के एक अधिकारी ने धमकी दी कि वह एक लाख रुपए दे, नहीं तो उसे किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा. घटना के दिन पुलिसकर्मी पीड़ित से बातचीत करते हैं और उसे अपने साथ जीप में ले जाते हैं. मांग पूरी नहीं होने पर पीड़ित के खिलाफ एक किलो 200 ग्राम गांजा बरामद होने का मामला बना दिया गया. याचिकाकर्ता पक्ष का दावा है कि घटना का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, जिसमें पुलिस की पूरी कार्रवाई रिकॉर्ड हुई है.
CCTV डिलीट करने का प्रयास, होईकोर्ट में याचिका
अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि घटना के अगले दिन पुलिसकर्मियों को सीसीटीवी फुटेज होने की जानकारी मिली, जिसके बाद कुछ पुलिसकर्मी बिना वर्दी के पहुंचे और फुटेज डिलीट करने का प्रयास किया. हालांकि, संबंधित फुटेज को सुरक्षित कर लिया गया और उसे याचिका के साथ हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया है." मामले में पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत की गई है. अधिवक्ता के अनुसार, पीड़ित की पत्नी पुलिस महानिरीक्षक (IG) के समक्ष पहुंची थीं और पेन ड्राइव में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य देकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी. इसके बावजूद परिवार पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया गया है.
सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायत वापस लेने की कोशिश
याचिका में थाना घंसौर के थाना प्रभारी लक्ष्मण झारिया के नाम का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि पीड़ित परिवार को सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत वापस लेने के लिए कहा जा रहा है. शिकायत वापस नहीं लेने पर परिवार को किसी अन्य मामले में फंसाने की धमकी दिए जाने का भी दावा है."
दरअसल, इसी सप्ताह में बिल्कुल कुछ इसी तरह का मामला सिवनी में सामने आया. जिसमें एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा पर आरोप है कि एक निर्दोष को गांजा रख कर फंसाने की धमकी दी गई. इस घटना के बाद अब तक पांच लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं.