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सिवनी पुलिस पर युवक को फर्जी गांजा केस में फंसाने का आरोप, हाईकोर्ट में दायर याचिका

हाईकोर्ट में फर्जी गांजा मामले को लेकर याचिका दायर ( ETV Bharat )

जबलपुर: सिवनी जिले से बीते दिनों एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया. जिसमें एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा एक व्यक्ति को गांजा रख कर फंसाने की धमकी दे रहे हैं. ठीक इसी तरह का एक दूसरा मामला भी सिवनी से ही सामने आया है. इसमें तो पुलिस ने एक शख्स को फंसा ही दिया. पीड़ित व्यक्ति ने सीसीटीवी फुटेज के साथ जबलपुर आईजी को शिकायत भी की थी, लेकिन जब कोई निराकरण नहीं हुआ, तब उसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाकर पूरे सबूत पेश किए हैं. पुलिस पर एक व्यक्ति को झूठे गांजा प्रकरण में फंसाने, एक लाख रुपए की मांग करने और शिकायत वापस लेने के लिए उसके परिजनों पर दबाव बनाने के आरोप लगे हैं.

1 किलो 200 ग्राम गांजा रख युवक को फंसाने का आरोप