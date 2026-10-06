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वाट्सएप कंपनी ने दो नंबर पर अकाउंट ब्लॉक क्यों किया? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई कल

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट मृगेंद्र सिंह का WhatsApp अकाउंट दो बार ब्लॉक हुआ. परेशान होकर वह हाई कोर्ट पहुंच गए. याचिका में उन्होंने बताया "पहला अकाउंट बंद होने के बाद नए नंबर से बनाया गया अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया." उन्होंने WhatsApp LLC की कार्रवाई को चुनौती देते हुए दोनों अकाउंट तत्काल बहाल करने की मांग की है. हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कल बुधवार 7 अक्टूबर 2026 को होगी.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह ने बताया "कुछ दिन पहले उनका व्हाट्सएप अचानक बंद हो गया. उन्हें लगा कि मोबाइल नंबर में कोई समस्या है. इसलिए उन्होंने दूसरी सिम लेकर दोबारा व्हाट्सएप इंस्टॉल किया. इस नंबर पर भी 4 अक्टूबर को अचानक व्हाट्सएप बंद हो गया, तब वे परेशान हो गए. उन्होंने भारत में व्हाट्सएप के ऑफिस गुड़गांव में शोकॉज नोटिस भी भेजा, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आखिर बिना उन्हें कोई पूर्व जानकारी दिए उनका व्हाट्सएप क्यों बंद किया गया, लेकिन व्हाट्सएप की तरफ से उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला."

जब संबंधित वाट्सएप कंपनी से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में कहा गया है "वह लंबे समय से अपने WhatsApp नंबर का इस्तेमाल वकालत से जुड़े कामकाज के लिए कर रहे थे. कंपनी ने बिना पूर्व सूचना और प्रतिबंध का कारण बताए उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया. उन्हें न कोई शोकॉज नोटिस मिला और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया. अकाउंट बंद होने के बाद कानूनी और पेशेवर संवाद में दिक्कतें आ रही हैं."

कानूनी नोटिस का जवाब नहीं मिला

अधिवक्ता रोहित मिश्रा ने बताया "WhatsApp के गुरुग्राम स्थित ग्रीवांस ऑफिसर को कानूनी नोटिस भेजा गया था. इसमें 48 घंटे के भीतर अकाउंट बहाल करने के साथ प्रतिबंध लगाए जाने से संबंधित तकनीकी ऑडिट रिपोर्ट देने की मांग की गई." याचिका में दावा किया गया है "नोटिस के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. याचिका में WhatsApp की कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया गया है. साथ ही Information Technology Rules, 2021 के तहत उपलब्ध शिकायत निवारण प्रक्रिया और निर्धारित समयसीमा के पालन पर भी सवाल उठाए गए हैं."

याचिका पर सुनवाई कल होगी

याचिकाकर्ता का कहना है "वकीलों के लिए WhatsApp अब महज निजी बातचीत का माध्यम नहीं रह गया है. मुवक्किलों से संपर्क, केस से संबंधित सूचनाओं और दस्तावेजों का आदान-प्रदान समेत कई जरूरी काम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होते हैं. ऐसे में अकाउंट बंद होने से पेशेवर गतिविधियां प्रभावित होती हैं. अब हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई बुधवार 7 अक्टूबर को तय की गई है."