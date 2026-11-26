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टॉप नेताओं से खोटा हुआ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का टाइम, 4.7 लाख केस पेंडिंग, पॉलिटिकल मुकदमे रोड़ा

नेताओं के सियासी पैंतरे न्याय की रफ्तार में बाधक ( Etv Bharat )

जबलपुर : "माय लॉर्ड, यही होता रहा है. तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला. माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला. मिली है तो सिर्फ यह तारीख." ये डायलॉग 1993 की हिंदी फिल्म दामिनी का है, जिसे अभिनेता सनी देओल ने बोला था. ये डायलॉग हकीकत भी है. उन मामलों में जहां, 10-10 बीत जाने के बाद भी लंबित मामले खत्म नहीं हो पा रहे. लेकिन इसका दोष अदालतों पर नहीं डाला जा सकता.

अदालतों पर पेंडिंग केसेस का बोझ है. इसके लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं. बढ़ते मामलों के अनुपात में अदालतों में जजों की जजों और न्यायिक कर्मचारियों की कमी के साथ ही बुनियादी ढांचे का अभाव है. ऊपर से सियासत से जुड़े लोग बेमतलब के केस लगाते हैं. धरना, घेराव और मानहानि के मुकदमे सालों तक चलते हैं और आखिर में समझौते या केस वापसी से खत्म हो जाते हैं. लेकिन इस दौरान अदालत का बेशकीमत समय बर्बाद होता है.