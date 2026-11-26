टॉप नेताओं से खोटा हुआ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का टाइम, 4.7 लाख केस पेंडिंग, पॉलिटिकल मुकदमे रोड़ा
मध्य प्रदेश में अदालतों पर लाखों में पेंडिंग केसेस. न्याय हासिल करने में बाधक बने सियासी झगड़े, आम आदमी पिसा? विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 3:23 PM IST
जबलपुर : "माय लॉर्ड, यही होता रहा है. तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला. माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला. मिली है तो सिर्फ यह तारीख." ये डायलॉग 1993 की हिंदी फिल्म दामिनी का है, जिसे अभिनेता सनी देओल ने बोला था. ये डायलॉग हकीकत भी है. उन मामलों में जहां, 10-10 बीत जाने के बाद भी लंबित मामले खत्म नहीं हो पा रहे. लेकिन इसका दोष अदालतों पर नहीं डाला जा सकता.
अदालतों पर पेंडिंग केसेस का बोझ है. इसके लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं. बढ़ते मामलों के अनुपात में अदालतों में जजों की जजों और न्यायिक कर्मचारियों की कमी के साथ ही बुनियादी ढांचे का अभाव है. ऊपर से सियासत से जुड़े लोग बेमतलब के केस लगाते हैं. धरना, घेराव और मानहानि के मुकदमे सालों तक चलते हैं और आखिर में समझौते या केस वापसी से खत्म हो जाते हैं. लेकिन इस दौरान अदालत का बेशकीमत समय बर्बाद होता है.
नेताओं के सियासी पैंतरे न्याय की रफ्तार में बाधक
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 4,78,066 मामले लंबित हैं. कहीं जमीन विवाद में परिवार फैसला इंतजार कर रहा है, कहीं नौकरी और पेंशन का मामला वर्षों से अदालत में है, तो कहीं किसी पीड़ित को आपराधिक मुकदमे में न्याय के लिए लगातार तारीखों पर जाना पड़ रहा है. इसी न्यायिक व्यवस्था में राजनीतिक आंदोलनों, धरना-प्रदर्शन, सरकारी कार्यालयों के घेराव, भाषणों और नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप से जुड़े मुकदमे भी सुनवाई के लिए आते हैं.
ऐसे कई मामले सालों तक चलते हैं और अंत में सजा, बरी होने, अभियोजन वापसी या आपसी समझौते के बाद समाप्त होते हैं. सवाल ये है कि राजनीतिक विवादों से जुड़े मुकदमों में अदालतों का कितना समय बर्बाद हो रहा है. इसके लिए कौन जिम्मेदार है.
मध्य प्रदेश के प्रमुख मानहानि मुकदमे (2016–2026)
1. विवेक तन्खा बनाम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह
2021-2026 : ₹10 करोड़ मानहानि का दावा : यह मुकदमा विवेक तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ लगाया था. पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण के मुद्दे पर विवेक तन्खा को कथित तौर पर OBC विरोधी बताने वाले बयान के बाद उन्होंने तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया. अक्टूबर 2024 में हाई कोर्ट ने मुकदमा निरस्त करने की मांग खारिज कर दी. फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट में समझौते के बाद मामला समाप्त हो गया.
2. दिग्विजय सिंह बनाम वीडी शर्मा
दिग्विजय सिंह ने व्यापमं घोटाले में वीडी शर्मा की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कथित तौर पर बिचौलिया बताया. वीडी शर्मा ने इसे मानहानि बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया. साल 2023 में दिग्विजय सिंह को जमानत मिली. 2026 में भोपाल की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में मुकदमे की सुनवाई और गवाहों की जिरह अभी भी जारी है.
3. कार्तिकेय सिंह चौहान बनाम राहुल गांधी
2018-2026 : पनामा पेपर्स विवाद : साल 2018 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स के संदर्भ में कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया. कार्तिकेय ने मानहानि का मुकदमा दायर किया. राहुल गांधी ने बाद में नाम गलती से लेने पर खेद जताया. जून 2026 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सहमति के आधार पर प्रकरण समाप्त कर दिया.
4. दिग्विजय सिंह बनाम उमा भारती
15 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप : उमा भारती पर कथित 15 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाने को लेकर दिग्विजय सिंह ने मानहानि का मामला दायर किया. इस प्रकरण में मध्यस्थता और समझौते की कोशिश हुई और बाद में दोनों पक्षों के बीच विवाद समाप्त हुआ.
5. शिवराज सिंह चौहान एवं साधना सिंह बनाम अजय सिंह
साल 2013 के बयान में फैसला 2022 में : तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने चुनावी सभाओं में शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह पर आरोप लगाए. मानहानि के मामले में भोपाल की अदालत ने अप्रैल 2022 में अजय सिंह को दोषी माना. उन्हें अदालत उठने तक की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया.
6. कल्पना पारुलेकर बनाम भगवान इसरानी
2010 का मामला, 2017 में सजा : पूर्व कांग्रेस विधायक कल्पना पारुलेकर ने विधानसभा के तत्कालीन प्रमुख सचिव भगवान इसरानी पर भ्रष्टाचार और फर्जी डिग्री के आरोप लगाए. इसरानी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया. अप्रैल 2017 में अदालत ने कल्पना पारुलेकर को एक साल की जेल और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. बाद में उन्हें जमानत मिली.
7. दिग्विजय सिंह बनाम बाबा रामदेव
14 साल तक चली कानूनी लड़ाई, अंत में अदालत ने किया बरी. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बाबा रामदेव को लेकर की गई टिप्पणी के बाद बिहार के हाजीपुर में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें आरोपी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे.
ये केवल अदालत के समय की बर्बादी है
जनहित से जुड़े सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश त्रिपाठी का कहना है "इन मामलों को गौर से देखा जाए तो इनमें किसी को कोई सजा नहीं हुई. केवल कोर्ट का समय ही बर्बाद हुआ. जितने समय में कोर्ट ने इन फालतू मुकदमों को सुना, इतने समय में कई लोगों की जमानत पर चर्चा की जा सकती थी और उन्हें न्याय दिलवाकर जेल से बाहर किया जा सकता था."
नेताओं के मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट
राजनेताओं के मामलों की सुनवाई के लिए MP-MLA विशेष अदालतें भी काम कर रही हैं. लोकसभा में दिए एक सवाल के जवाब के आधार पर 2020 से 30 जून 2025 तक मध्य प्रदेश में विशेष अदालत में 427 मामले दर्ज हुए और 733 मामलों का निराकरण किया गया. सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद नेताओं को मिली विशेष सुविधा के बाद ये पेंडेंसी बहुत कम हो गई है और अब गिनती के मामले ही एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित हैं.
हाई कोर्ट में 4,78,066 मामले पेंडिंग
नेताओं को विशेष अदालत बनाकर कोर्ट कचहरी से राहत दे दी गई लेकिन आम आदमी आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अगस्त 2026 तक 4,78,066 मामले लंबित थे. इनमें 1 लाख 54 हजार 546 मामले 10 साल से अधिक पुराने हैं. जिला और अधीनस्थ अदालतों में 30 जून 2025 तक 20 लाख 75 हजार से अधिक मामले लंबित थे. अदालत में लाखों मामलों की पेंडेंसी होने के बावजूद सरकार जजों की नियुक्ति नहीं कर रही है. हाई कोर्ट में जजों के 53 स्वीकृत पदों के मुकाबले जून 2025 में 34 जज काम कर रहे थे, यानी 19 पद रिक्त थे.
- 94 हजार से अधिक मामलों का एक दिन में हुआ निराकरण, तीन अरब से अधिक मुआवजा भी बांटा गया
- मानहानि केस में कोर्ट में पेश दिग्विजय सिंह, "सिंधिया ने पूरी BJP को ISI एजेंट कहा, तब क्यों नहीं हुई आपत्ति"
अफसरशाही का रवैया भी कम जिम्मेदार नहीं
राजनीतिक आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा हैं और नेताओं को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध के दौरान दर्ज मुकदमे जब वर्षों तक चलते हैं और अंत में माफी, समझौते या अभियोजन वापसी से समाप्त होते हैं, तो न्यायिक संसाधनों के इस्तेमाल पर सवाल उठना स्वाभाविक है. यह तो केवल नेताओं के द्वारा कोर्ट कचहरी का समय खराब करने का एक उदाहरण है. अदालतों का सबसे ज्यादा समय खराब तो अधिकारी करते हैं, जो समय पर जानकारी नहीं देते. कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते और इनकी वजह से भी अदालत में न्याय की प्रक्रिया धीमी होती है.
मध्य प्रदेश की जेलों में 23122 कैदी विचाराधीन
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की जेलों में 23122 कैदी विचाराधीन हैं. मतलब इन्होंने अपराध किया है या नहीं किया, इस पर सुनवाई चल रही है. इनमें से बहुत से निर्दोष भी साबित होंगे लेकिन कोर्ट के पास इन्हें बरी करने का समय नहीं है, क्योंकि कई ऐसे मुकदमे हैं जो अदालतों का समय खराब कर रहे हैं.