गिरफ्तारी वारंट निकला तो दौड़ी-दौड़ी हाई कोर्ट पहुंची पन्ना कलेक्टर, माफी मांगने पर मिली राहत
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पन्ना कलेक्टर उषा परमार ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर माफी मांगी और आदेश के पालन की जानकारी दी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 12:28 PM IST
जबलपुर : आदेश की अवहेलना करने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. हाई कोर्ट जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ के समक्ष पन्ना कलेक्टर उषा परमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं. उन्होंने माफी मांगते हुए बताया "आदेश का परिपालन कर दिया गया है." एकलपीठ ने सुनवाई के बाद जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया.
हाई कोर्ट ने मामला निपटाने का दिया था आदेश
मामले के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी जाविन आरा रिज़वी की तरफ से दायर की गयी अवमानना याचिका में कहा गया था "वह कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के रूप में कार्यरत थी. नियमितीकरण सहित अन्य वेतन लाभ दिये जाने के मांग करते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को मामले का निराकरण 90 दिन में करने के आदेश जारी किये थे. हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने के कारण अवमानना याचिका दायर करनी पड़ रही है."
हाई कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया
एकलपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी किये थे. इसके बावजूद कलेक्टर ने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई. उनके द्वारा आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई. कलेक्टर ने 5 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर नोटिस प्राप्त होने की जानकारी दी थी. कलेक्टर कार्यालय की स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी को इस मामले के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया था. इसके बाद भी आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई.
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गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने का आग्रह
एकलपीठ ने आदेश में कहा था "कलेक्टर उषा परमार की उपस्थिति और आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करना आवश्यक है." एकलपीठ ने वारंट की तामील की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक पन्ना को सौंपी थी. याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान पन्ना कलेक्टर ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर गिरफ्तारी वारंट निरस्त किये जाने के संबंध में आवेदन दायर किया. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता विद्या प्रसाद ने पैरवी की.