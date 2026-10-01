ETV Bharat / state

गिरफ्तारी वारंट निकला तो दौड़ी-दौड़ी हाई कोर्ट पहुंची पन्ना कलेक्टर, माफी मांगने पर मिली राहत

पन्ना कलेक्टर ने हाई कोर्ट से माफी मांगी ( ETV BHARAT )

जबलपुर : आदेश की अवहेलना करने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. हाई कोर्ट जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ के समक्ष पन्ना कलेक्टर उषा परमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं. उन्होंने माफी मांगते हुए बताया "आदेश का परिपालन कर दिया गया है." एकलपीठ ने सुनवाई के बाद जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया.