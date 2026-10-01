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खाद्य आपूर्ति निगम के लिए सिरदर्द बना धान घोटाला, जवाब देने में छूटे पसीने, हाई कोर्ट से मांगी मोहलत

हाई कोर्ट में ईओडब्लू ने पेश की धान घोटाले की जांच रिपोर्ट ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश में 34 करोड़ के धान घोटाले से संबंधित एफआईआर और विस्तृतत जांच रिपोर्ट ईओडब्लू ने हाई कोर्ट में पेश की. वहीं, राज्य सरकार व खाद्य आपूर्ति निगम ने विस्तृत जवाब पेश करने के लिए मोहलत मांगी. क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के डेढ़ माह बाद भी सरकार व सिविल सप्लाई कारपोरेशन पूरा जवाब तैयार नहीं कर सकी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मोहलत देते हुए अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद निर्धारित की है.