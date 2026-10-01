खाद्य आपूर्ति निगम के लिए सिरदर्द बना धान घोटाला, जवाब देने में छूटे पसीने, हाई कोर्ट से मांगी मोहलत
जबलपुर धान घोटाले के तार प्रदेश के कई जिलों से जुड़े. हाई कोर्ट में ईओडब्लू ने पेश की जांच रिपोर्ट. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 12:38 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश में 34 करोड़ के धान घोटाले से संबंधित एफआईआर और विस्तृतत जांच रिपोर्ट ईओडब्लू ने हाई कोर्ट में पेश की. वहीं, राज्य सरकार व खाद्य आपूर्ति निगम ने विस्तृत जवाब पेश करने के लिए मोहलत मांगी. क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के डेढ़ माह बाद भी सरकार व सिविल सप्लाई कारपोरेशन पूरा जवाब तैयार नहीं कर सकी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मोहलत देते हुए अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद निर्धारित की है.
धान खरीदी व परिवहन के नाम पर फर्जीवाड़ा
नागरिक उपभोक्ता मंच की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया "जबलपुर तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना के आदेश पर की गयी जांच में जबलपुर जिले में 34 करोड़ रुपये का धान घोटाला प्रकाश में आया. जांच में पाया गया था कि धान उपार्जन और परिवहन के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया. 100 से 200 क्विंटल तक धान का परिवाहन दोपहिया और तिपहिया वाहनों से किया गया. कई ऐसे स्कूटर, ऑटो और यात्री बसों के पंजीयन नंबर दर्ज मिले, जिनसे भारी मात्रा में अनाज का परिवाहन तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है."
धान घोटाले के तार कई जिलों से जुड़े
मार्च 2025 में घोटाले की पुष्टि के बाद जबलपुर के अलग-अलग पुलिस थानों में 145 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गईं. इस संबंध में हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया "धान घोटाले के तार प्रदेश के अन्य जिलों से जुड़े हुए हैं. मंडला, डिंडोरी, सिवनी बालाघाट में कुछ प्रकरण दर्ज हुए हैं. प्रदेश सरकार ने 27 जिला कलेक्टरों को धान घोटाले की जांच करने के संबंध में आदेश जारी किए थे. इससे स्पष्ट है कि यह प्रदेश स्तरीय घोटाला है."
युगलपीठ ने पूर्व में याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा था "प्रदेश सरकार ने 27 जिला कलेक्टरों को जांच के निर्देश के बावजूद जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम नहीं आए." युगलपीठ ने प्रदेश सरकार व नागरिक आपूर्ति निगम को प्रदेश स्तर में की गयी जांच के संबंध में शपथ-पत्र के साथ जानकारी पेश करने के निर्देश जारी किये थे.
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क्या है पूरा मामला, अब तक क्या हुआ
विधायक अजय विश्नोई की शिकायत के बाद धान घोटाला सामने आया था. इसके बाद शुरू हुई जांच में फर्जी परिवहन के जरिए करोड़ों के घोटाले की पुष्टि हुई. जांच में राइस मिलर्स और एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई. इस मामले कीजांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) और जिला प्रशासन कर रहा है.
अक्टूबर 2025 हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. याचिका में दलील दी गई "यह घोटाला अंतर-राज्यीय या पूरे मध्य प्रदेश के स्तर का हो सकता है." इसके बाद 14 अगस्त 2026 हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और अगस्त 2026 में इस जांच का दायरा बढ़ाकर पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश दिया.