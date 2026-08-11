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बैतूल-भोपाल फोरलेन हाईवे प्लानिंग की पूरी रिपोर्ट पेश करें, हाई कोर्ट का आदेश

अमरावती महाराष्ट्र निवासी अद्वैत क्योले की तरफ से दायर याचिका में कहा गया "बैतूल-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 को फोरलेन में तब्दील किया जा रहा है. सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व बीच के जंगल से फोरलेन हाईवे निर्माण के लिए एनटीसीए से अनुमति नहीं ली गई. सड़क बनाने से वन्य जीवों को वाहनों की आवाजाही के कारण दूसरी तरफ जाने में परेशानी होगी और उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहेगा."

हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने संयुक्त बैठक बैठक की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है.

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बैतूल-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग में सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच जंगल क्षेत्र से फोरलेन सड़क निर्माण के संबंध निर्देश जारी किए हैं. हाई कोर्ट ने कहा "इस बारे में एनटीसीए,एनएचएआई, केन्द्रीय परिवाहन विभाग तथा राज्य सरकार के संबंधित विभाग आपस में संयुक्त बैठक करें."

याचिका की सुनवाई करते हुए 1 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी. युगलपीठ ने उस समय कहा था "एनटीसीए द्वारा केसला-भौंरा-बरेठा के बीच 19.5 किमी के जंगल से 10.5 किमी का हिस्सा ऊपर से ले जाने की सिफारिश की जा चुकी है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा."

हाई कोर्ट ने कहा था "सड़क किनारे यदि बैरिकेड्स लगा देंगे तो टाइगर सड़क पार कैसे करेंगे. सड़क के नीचे से टाइगर के लिए रास्ता बनाना पूरी तरह अनुचित है. टाइगर का स्वभाव है कि उसे सामने जंगल दिखेगा, तभी वह रास्ता पार करेगा. उसके जाने के लिए संकरा रास्ता बना रहे हैं, उससे कभी नहीं जायेगा. वह कभी भी रोड पर आ सकता है, जिस कारण टाइगर के साथ लोगों की जान को खतरा होगा."

फ्लाईओवर की लंबाई पर तस्वीर साफ नहीं

युगलपीठ ने एनएचएआई को फ्लाईओवर निर्माण के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये थे. एनएचएआई की तरफ से पिछली सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट पेश की गयी. एनटीसीए ने सुनवाई के दौरान रिपोर्ट पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा "लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में फ्लाईओवर का कार्य प्रस्तावित है. नियमानुसार जंगल क्षेत्र में एक किलोमीटर सड़क निर्माण में न्यूनतम तीन सौ मीटर का फ्लाईओवर बनना चाहिये, जिससे वन्य जीव के आवाजाही प्रभावित न हो." याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने पैरवी की.