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रोड एक्सीडेंट या साजिश! शव कब्र से निकाल कराएं पोस्टमार्टम, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट का आदेश, शव कब्र से निकालकर कराएं पोस्टमार्टम ( ETV BHARAT )

जबलपुर : संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के कारण शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराये जाने की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ सुनवाई करते हुए कब्र से शव निकालकर जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाने का आदेश दिया.

युगलपीठ ने इस बारे में एसडीएम अधारताल को निर्देश दिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता निर्धारित समय में एसडीएम कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

नागपुर में इलाज के दौरान युवक की मौत

जबलपुर निवासी कसीमुद्दीन कुरैशी की तरफ से दायर की गयी अपील में कहा गया "भाई गयासुद्दीन कुरैशी निवासी नरसिंहपुर 26 मार्च 2025 को हादसे का शिकार हो गया. उसे गंभीर अवस्था में जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया. भाई को अगले दिन 27 मार्च को उपचार के लिए नागपुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. जबलपुर स्थित अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट में उसके भाई के सीने में चोट के निशान का उल्लेख किया गया था. मेडिकल रिपोर्ट में चोट का उल्लेख होने के कारण मौत को सामान्य नहीं माना जा सकता."

एकलपीठ ने याचिका की थी खारिज

पीड़ित भाई ने जांच और पुनः पोस्टमार्टम करवाये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को दिया था. आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर याचिका दायर की गयी. एकलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा था "मृतक को 27 मार्च 2025 को दफनाया गया था. रिकॉर्ड में पोस्टमार्टम और प्रक्रिया में किसी गलत इरादे से कमी और कानूनी नियमों का उल्लंघन करने के कोई सबूत नहीं हैं."

हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी में लिखी चोट का सिर्फ जिक्र होना होमीसाइडल मौत या पोस्टमॉर्टम में की प्रक्रिया को गलत मानते हुए पुनः पोस्टमॉर्टम का आधार नहीं है. एकलपीठ के आदेश के खिलाफ भाई ने अपील दायर की.