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रोड एक्सीडेंट या साजिश! शव कब्र से निकाल कराएं पोस्टमार्टम, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश

जबलपुर में संदिग्ध हालात में मौत के बाद पीड़ित भाई की याचिका पर हाई कोर्ट का आदेश. एसडीएम कराएं फिर से पोस्टमार्टम.

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हाई कोर्ट का आदेश, शव कब्र से निकालकर कराएं पोस्टमार्टम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 12:46 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर : संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के कारण शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराये जाने की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ सुनवाई करते हुए कब्र से शव निकालकर जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाने का आदेश दिया.

युगलपीठ ने इस बारे में एसडीएम अधारताल को निर्देश दिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता निर्धारित समय में एसडीएम कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

नागपुर में इलाज के दौरान युवक की मौत

जबलपुर निवासी कसीमुद्दीन कुरैशी की तरफ से दायर की गयी अपील में कहा गया "भाई गयासुद्दीन कुरैशी निवासी नरसिंहपुर 26 मार्च 2025 को हादसे का शिकार हो गया. उसे गंभीर अवस्था में जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया. भाई को अगले दिन 27 मार्च को उपचार के लिए नागपुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. जबलपुर स्थित अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट में उसके भाई के सीने में चोट के निशान का उल्लेख किया गया था. मेडिकल रिपोर्ट में चोट का उल्लेख होने के कारण मौत को सामान्य नहीं माना जा सकता."

एकलपीठ ने याचिका की थी खारिज

पीड़ित भाई ने जांच और पुनः पोस्टमार्टम करवाये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को दिया था. आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर याचिका दायर की गयी. एकलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा था "मृतक को 27 मार्च 2025 को दफनाया गया था. रिकॉर्ड में पोस्टमार्टम और प्रक्रिया में किसी गलत इरादे से कमी और कानूनी नियमों का उल्लंघन करने के कोई सबूत नहीं हैं."

हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी में लिखी चोट का सिर्फ जिक्र होना होमीसाइडल मौत या पोस्टमॉर्टम में की प्रक्रिया को गलत मानते हुए पुनः पोस्टमॉर्टम का आधार नहीं है. एकलपीठ के आदेश के खिलाफ भाई ने अपील दायर की.

स्कूल प्रबंधकों को हाई कोर्ट से झटका

फीस घोटाला, डुप्लीकेट आईएसबीएन नंबर सहित अन्य अपराध में आरोपी बनाए गए स्कूल संचालकों, प्रबंधकों, प्राचार्य व पुस्तक विक्रेताओं को हाईकोर्ट से झटका. जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने आरोपियों द्वारा एफआईआर निरस्त करने की मांग संबंधित याचिकाओं को निरस्त कर दिया. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना ने प्राइवेट स्कूलों में बिना इजाज़त फीस बढ़ोतरी और स्टूडेंट्स को डुप्लीकेट आईएसबीएन नंबर वाली किताबें बेचने के मामले में जांच करने के लिए कमेटी का गठन किया था. जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कई निजी स्कूल के प्राचार्य, संचालक, प्रबंधन कमेटी के सदस्य, बुक पब्लिशर्स, पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई थी.

कई आरोपियों को मिली जमानत

इस मामले में अधिकतर आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. क्राइस्ट चर्च ब्वायज स्कूल की प्राचार्य लूवि मैरी साठे, क्राइस्ट चर्च डायोसीस स्कूल घमापुर की प्राचार्य एकता पीटर्स, बोर्ड स्ले स्कूल कटनी के प्राचार्य अतुल अनुपम अब्राहम, चिल्ड्रन बुक डिपो के शशांक श्रीवास्तव, चैतन्य टेक्नो स्कूल के चंद्रशेखर विश्वकर्मा और सूर्य प्रकाश वर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और ट्रायल को चुनौती दी थी.

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है "याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क जांच व साक्ष्य का हिस्सा हैं. सबूतों की विस्तृत जांच आवश्यक है, जो ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है."

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