बगैर किसी विटनेस के भी मृत्यु पूर्व दिया गया बयान दोषसिद्धि का आधार, जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश
जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ ने कहा, मृत्यु पूर्व बयान किसी दबाव में दर्ज नहीं कराया गया है और कोर्ट को उस पर भरोसा है.
जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मृत्यु पूर्व बयान बिना किसी पुष्टि के भी दोषसिद्धि का आधार है. जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ ने इस आदेश के साथ पत्नी की हत्या के मामले में सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया.
नरसिंहपुर जिले के सिंहपुर बडा निवासी अमित चौकसे ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी. अपीलकर्ता की तरफ तर्क दिया गया कि सभी अभियोजन गवाह को सुनवाई के दौरान पक्ष विरोधी घोषित कर दिया गया था. अचानक विवाद होने के कारण घटना घटित हुई थी इसलिए यह गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है. पत्नी ने स्वयं आग लगाई थी.
नरसिंहपुर जिले के अमित चौकसे ने पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
घटना के बाद आरोपी के पिता ने पुलिस को सूचित किया था कि उसके बेटे ने अपनी पत्नी पर केरोसिन तेल डालकर जला दिया है. पत्नी ने भी मृत्यु पूर्व बयान में कहा था कि उसके पति ने केरोसिन तेल डालकर उसे जलाया है.
सुनवाई के दौरान आरोपी के पिता व रिश्तेदार अपने बयान से मुकर गए. इसके अलावा आरोपी की सास तथा साले ने भी अपने बयान में कहा कि उन्होंने घटना होते हुए नहीं देखी. उनका आरोपी से समझौता हो गया है और वह दोनों बच्चों की अच्छे तरीके से देखभाल करते हुए उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा.
न्यायालय ने कहा, मृत्यु पूर्व बयान किसी दबाव में दर्ज नहीं कराया गया है और न्यायालय को उस पर भरोसा है
युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि न्यायालय को मृत्यु पूर्व बयान किसी दबाव में दर्ज नहीं करवाया गया है और न्यायालय को उस पर भरोसा है. मृत्यु पूर्व बयान बिना साक्ष्य भी दोषसिद्धि का आधार है. आरोपी के पिता ने घटना के संबंध में पुलिस को सूचित किया था. युगलपीठ ने इस आदेष के साथ अपील को खारिज कर दिया.