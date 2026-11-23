भोपाल गैस त्रासदी मामला: 30 दिन में पूरी करें आपराधिक अपीलों की सुनवाई, हाईकोर्ट का आदेश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े आपराधिक प्रकरण में लंबित अपीलों की सुनवाई यथासंभव 30 दिनों में पूरी करने के दिए निर्देश. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 9:20 PM IST
जबलपुर: भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को न्याय मिलने में हो रही देरी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने साल 2010 के फैसले के खिलाफ लंबित आपराधिक अपीलों का निपटारा यथासंभव 30 दिनों के भीतर करने के निर्देश भोपाल जिला न्यायाधीश को दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने प्रकरण में आरोपी की कथित खामियों की अलग से सुनवाई करने की मांग करने वाली तीन याचिकाओं को खारिज करते हुए ये आदेश जारी किए.
एसपी चौधरी तथा अन्य तीन की तरफ से दायर की गई थी याचिका
याचिकाकर्ता एसपी चौधरी तथा अन्य तीन की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि दिसंबर 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से गैस के रिसाव के संबंध में दायर क्रिमिनल केस की सुनवाई करते हुए भोपाल न्यायालय ने 7 जून 2010 को उन्हें सजा सुनाई थी. उन्होंने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी. अपील की दौरान उनकी तरफ से 25 अप्रैल 2022 को धारा 464 के तहत आवेदन दिया था.
याचिका में कहा गया था आरोपी के विरुद्ध विशिष्ट भूमिका और आरोप स्पष्ट नहीं किए गए
उनकी तरफ से तर्क दिया गया था कि प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध विशिष्ट भूमिका और आरोप स्पष्ट नहीं किए गए, जिससे उनके बचाव के अधिकार प्रभावित हुए और न्याय की विफलता हुई. हाईकोर्ट में दायर अपील में कहा गया था कि धारा 464 के आवेदन पर 36 दिनों तक सुनवाई हुई है. ऐसे में इसे अपील की अंतिम सुनवाई तक टालना न्यायिक समय की बर्बादी और अनावश्यक देरी का कारण बन सकता है.
सीबीआई तथा केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से जताया गया था याचिका का विरोध
सीबीआई तथा केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपों में त्रुटि से वास्तविक नुकसान हुआ या नहीं, इसका पता लगाने के लिए पूरे मुकदमे के साक्ष्य, गवाहों के बयान और धारा 313 के तहत आरोपियों के दर्ज कथनों का परीक्षण जरूरी है.
एकलपीठ ने तीनों याचिकाओं को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि धारा 464 के तहत केवल आरोपों में गलती होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह साबित होना चाहिए कि उससे वास्तव में न्याय की विफलता हुई है. इसका निर्धारण पूरे ट्रायल रिकॉर्ड, साक्ष्यों और बचाव पक्ष के आधार पर किया जाना आवश्यक है. इसलिए इस मामले में धारा 464 के तहत उठाए गए सभी सवालों पर लंबित आपराधिक अपील की अंतिम सुनवाई के दौरान विचार किया जा सकता है. एकलपीठ ने दायर अपील की सुनवाई यथाशीध्र और संभव प्रयास कर तीस दिनों में करने के आदेश जारी किये है.
16 साल से जिला अदालत में अटकी हैं अपीलें
2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात हुई इस त्रासदी के करीब 26 साल बाद, 2010 में भोपाल की सीएमएम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आठ अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए 2-2 साल की कैद और 2-2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी.