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भोपाल गैस त्रासदी मामला: 30 दिन में पूरी करें आपराधिक अपीलों की सुनवाई, हाईकोर्ट का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश ( Etv Bharat )

जबलपुर: भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को न्याय मिलने में हो रही देरी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने साल 2010 के फैसले के खिलाफ लंबित आपराधिक अपीलों का निपटारा यथासंभव 30 दिनों के भीतर करने के निर्देश भोपाल जिला न्यायाधीश को दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने प्रकरण में आरोपी की कथित खामियों की अलग से सुनवाई करने की मांग करने वाली तीन याचिकाओं को खारिज करते हुए ये आदेश जारी किए.

एसपी चौधरी तथा अन्य तीन की तरफ से दायर की गई थी याचिका

याचिकाकर्ता एसपी चौधरी तथा अन्य तीन की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि दिसंबर 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से गैस के रिसाव के संबंध में दायर क्रिमिनल केस की सुनवाई करते हुए भोपाल न्यायालय ने 7 जून 2010 को उन्हें सजा सुनाई थी. उन्होंने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी. अपील की दौरान उनकी तरफ से 25 अप्रैल 2022 को धारा 464 के तहत आवेदन दिया था. याचिका में कहा गया था आरोपी के विरुद्ध विशिष्ट भूमिका और आरोप स्पष्ट नहीं किए गए उनकी तरफ से तर्क दिया गया था कि प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध विशिष्ट भूमिका और आरोप स्पष्ट नहीं किए गए, जिससे उनके बचाव के अधिकार प्रभावित हुए और न्याय की विफलता हुई. हाईकोर्ट में दायर अपील में कहा गया था कि धारा 464 के आवेदन पर 36 दिनों तक सुनवाई हुई है. ऐसे में इसे अपील की अंतिम सुनवाई तक टालना न्यायिक समय की बर्बादी और अनावश्यक देरी का कारण बन सकता है.