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जबलपुर स्कूल को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, 7 दिन में लौटाएं टीसी और मार्कशीट

जबलपुर स्कूल को लेकर हाईकोर्ट का आदेश ( ETV Bharat )

जबलपुर: आनंद नगर स्थित स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. स्कूल पर आरोप है कि वह सीबीएसई की मान्यता होने का दावा कर बच्चों को एडमिशन दे रहा है, जबकि आनंद नगर स्थित कैंपस के पास सीबीएसई से मान्यता नहीं है. इतना ही नहीं, स्कूल में आठवीं तक की पढ़ाई और होम एग्जाम भी कराए जा रहे हैं. जब एक पेरेंट्स को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा लिया, लेकिन स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था.

जिसे लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन को सात दिन के अंदर मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) देने के निर्देश दिए हैं.