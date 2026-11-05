जबलपुर स्कूल को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, 7 दिन में लौटाएं टीसी और मार्कशीट
जबलपुर के आनंद नगर स्थित स्कूल की मान्यता को लेकर सवाल, हाईकोर्ट ने स्कूल से बच्चे की टीसी देने का दिया निर्देश. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 1:20 PM IST
जबलपुर: आनंद नगर स्थित स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. स्कूल पर आरोप है कि वह सीबीएसई की मान्यता होने का दावा कर बच्चों को एडमिशन दे रहा है, जबकि आनंद नगर स्थित कैंपस के पास सीबीएसई से मान्यता नहीं है. इतना ही नहीं, स्कूल में आठवीं तक की पढ़ाई और होम एग्जाम भी कराए जा रहे हैं. जब एक पेरेंट्स को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा लिया, लेकिन स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था.
जिसे लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन को सात दिन के अंदर मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) देने के निर्देश दिए हैं.
स्कूल में पढ़ रहे 2500 से ज्यादा छात्र, मान्यता पर हुआ शक
दरअसल, जबलपुर के बलदेव बाग में स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल में 2500 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं. इसी स्कूल में अखिलेश चंद्र त्रिपाठी का बेटा भी पढ़ता था. जब छात्र ने सातवीं की परीक्षा दी, तब उसके पिता को स्कूल की मान्यता को लेकर संदेह हुआ. उन्होंने स्कूल प्रबंधन से पत्राचार कर सीबीएसई की मान्यता से जुड़े दस्तावेज मांगे. आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने दस्तावेज उपलब्ध कराने में आनाकानी की. जो दस्तावेज दिए गए, वे स्कूल के दूसरे कैंपस की मान्यता से संबंधित थे.
स्कूल के दस्तावेज मांगने पर आनाकानी, टीसी देने से किया इनकार
अखिलेश त्रिपाठी का आरोप है कि "दूसरे कैंपस की मान्यता के आधार पर आनंद नगर स्थित स्कूल का संचालन किया जा रहा है. इसके बाद उन्होंने अपने बेटे का स्कूल से नाम कटवा लिया और मार्कशीट व टीसी मांगी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इन्हें देने से इनकार कर दिया. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अखिलेश त्रिपाठी ने फीस जमा नहीं की है, इसलिए टीसी जारी नहीं की जाएगी. वहीं, अखिलेश त्रिपाठी का कहना है कि यदि स्कूल अपनी मान्यता के दस्तावेज उपलब्ध करा देता तो वे फीस जमा कर देते."
हाईकोर्ट ने छात्र के हित में दिया आदेश
विवाद का समाधान नहीं होने पर छात्र की ओर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई. एडवोकेट रोहित के मुताबिक, "जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्कूल प्रबंधन सात दिन के अंदर छात्र की मार्कशीट और टीसी उपलब्ध कराए, ताकि उसका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित न हो. याचिका में स्कूल की मान्यता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, जिस पर स्कूल से जवाब मांगा गया है."
सीबीएसई के दस्तावेज से भी उठे सवाल
इस मामले में स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज भी महत्वपूर्ण हैं. स्कूल की वेबसाइट पर सीबीएसई की ओर से जारी एक पत्र मौजूद है, जिसमें उल्लेख है कि स्कूल को आनंद नगर स्थित पुराने पते से नए पते पर स्थानांतरित किया गया है और पुराने परिसर में अब कोई स्कूल संचालित नहीं किया जाएगा. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुराने परिसर में किस आधार पर स्कूल का संचालन किया जा रहा है.
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सीबीएसई के मान्यता संबंधी नियमों के अनुसार, मान्यता प्राप्त स्कूल का एफिलिएटेड नंबर होता है, जिसे स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करना और छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज करना जरूरी है. सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल भ्रामक तरीके से खुद को सीबीएसई पैटर्न का बताकर संचालित नहीं कर सकते.
जिला शिक्षा अधिकारी कराएंगे जांच
मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी की गई है. जिला शिक्षा अधिकारी गौतम बर्वे ने बताया कि "उन्होंने हाल ही में पदभार संभाला है. वे जल्द ही मामले की जांच करवाएंगे. यदि स्कूल बिना मान्यता के संचालित पाया जाता है या नियमों के खिलाफ परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." स्कूल प्रबंधन से इस मामले में पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन प्रबंधन ने बातचीत नहीं की.