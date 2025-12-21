ETV Bharat / state

पीड़िता ने पहचान तक नहीं बताई, फिर भी पुलिस ने दो युवकों को दुष्कर्म केस में फंसा दिया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया. पुलिस पर तल्ख टिप्पणी की.

police falsely implicate case
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : दुष्कर्म पीड़िता द्वारा नाम व पहचान नहीं बताई गई और पुलिस द्वारा शिनाख्त परेड भी नहीं करवाई गई. इसके बाद भी पुलिस ने दो लोगों को दुष्कर्म का आरोपी दिया. इसके खिलाफ चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी. इस मामले में हाई कोर्ट जस्टिस बीपी शर्मा ने याचिका की सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी.

पुलिस जांच अधिकारी की साजिश का पर्दाफाश

हाई कोर्ट ने कहा "इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने चालाकी से सप्लीमेंट्री बयान दर्ज किये है, जिससे दोनों याचिकाकर्ताओं को फंसाया जा सके." एकलपीठ ने इस आदेश के के साथ दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने के आदेश जारी किये.

जबलपुर निवासी अमन राठौर तथा प्रिंस रजक की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया "वे विगत 5 साल से अधारताल थाना के तहत मून लाइट कैफे का संचालन कर रहे हैं. पीड़िता को उसके पति के दोस्त व मुख्य आरोपी मोहित पटेल उर्फ टिंकू मून लाइट कैफे में मिलने के लिए बुलाया था."

कैफे में महिला के साथ दुष्कर्म

याचिका में कहा गया "इसके बाद मुख्य आरोपी ने पति की हत्या करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने अधारताल थाने में दर्ज करवाई. पीड़िताद्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में सिर्फ मुख्य आरोपी मोहित का नाम लिखवाया गया था. इसके अलावा यह भी बताया था कि घटना के समय कैफे के काउंटर को एक व्यक्ति बैठा हुआ था. पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में उनके नाम व पहचान का उल्लेख नहीं किया."

पीड़िता ने तथ्यात्मक सबूत नहीं दिए

एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा "एफआईआर में याचिकाकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था. मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवाये गये बयान में भी पीड़िता ने दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तथ्यात्मक सबूत नहीं दिए. उसका सिर्फ यही कहना था कि घटना के समय एक व्यक्ति कैफे के काउंटर पर बैठा था. पुलिस ने जांच के दौरान कोई शिनाख्त परेड नहीं करवाई."

TAGGED:

VICTIM NO REVEAL IDENTITY
MP HC ORDER QUASH FIR
MADHYA PRADESH HIGH COURT
POLICE CONSPIRACY EXPOSED
POLICE FALSELY IMPLICATE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.