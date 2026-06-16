गबन का आरोपी चीफ इंजीनियर खुद कैसे करेगा अपनी जांच? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीडब्लूडी के प्रमुख सचिव को नसीहत देते हुए हलफनामा पेश करने के आदेश दिए. मामला चीफ इंजीनियर के प्रभार का.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 4:54 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग में नियमों को ताक में रखकर चीफ इंजीनियर का प्रभार दिये जाने को गलत करार दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने आदेश में कहा है "चीफ इंजीनियर पर 2 करोड़ 41 लाख रुपये से अधिक के वित्तीय गबन के गंभीर आरोप हैं. पुल के ढहने के मामले में सरकारी धन के दुरुपयोग का भी आरोप है. इस पुल का ड्राफ्ट और चार्जशीट तैयार करने की जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर के कार्यालय को सौंपी गई. विभाग ने आरोपी को अपनी ही जांच प्रक्रिया की निगरानी करने की अनुमति दे दी है, जोकि सरासर गलत है."
एकलपीठ ने अपने आदेश में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है "वह भोपाल ब्रिज जोन के मुख्य अभियंता का अतिरिक्त प्रभार किसी ऐसे योग्य अधिकारी को सौंपें, जिसका सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह निष्कलंक हो और जो पदोन्नति की पात्रता श्रेणी में आता हो."
चीफ इंजीनियर का प्रभार वापस लेने पर आपत्ति
याचिकाकर्ता पीसी वर्मा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया "उसे तत्कालीन चीफ इंजीनियर जी.पी.वर्मा के निलंबन के कारण जुलाई 2025 में चीफ इंजीनियर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. उनसे ब्रिज जोन भोपाल के चीफ इंजीनियर पद का अतिरिक्त प्रभार वापस ले संजय कुमार को सौंप दिया गया, जो पूर्व में अतिरिक्त प्रभार के रूप में भोपाल जोन के चीफ इंजीनियर का प्रभार संभाल रहे थे. पुल ढहने के मामले में पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त सचिव ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें टेक्निकल बिड के मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप था."
पुलिस गिरने व अस्पताल निर्णाण में गबन का आरोप
याचिका में कहा गया "डिजिटल रूप से नोटिस जारी होने के 3 घंटे बाद उनसे अतिरिक्त प्रभार वापस लेकर संजय कुमार को सौंप दिया गया. दागदार अधिकारियों को उच्च या अतिरिक्त प्रभार नहीं सौंपा जा सकता. चीफ इंजीनियर जी.पी वर्मा के खिलाफ नए पुलों के गिरने और 1,000 बिस्तरों वाले अस्पताल प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपये के भारी वित्तीय गबन से जुड़े मामले शामिल हैं." एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा पेश करने के आदेश जारी किये गए थे. इसके बाद भी प्रमुख सचिव ने सामान्य जवाब दाखिल किया.
अस्थायी व्यवस्था का गलत इस्तेमाल क्यों
एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा "राज्य के पास जनहित में अस्थायी व्यवस्था करने की प्रशासनिक छूट है, लेकिन वह इस अधिकार का इस्तेमाल पात्रता की कानूनी शर्तों से बचने के लिए नहीं कर सकता. प्रशासनिक औचित्य के सिद्धांत कहते हैं कि रेगुलर प्रमोशन के लिए बनाए गए जोन ऑफ कंसीडरेशन को अस्थायी चार्ज सौंपते समय पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता."
कोर्ट ने कहा "राज्य किसी जूनियर अधिकारी, जैसे कि रेगुलर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को चीफ इंजीनियर या इंजीनियर-इन-चीफ का चार्ज सौंपने की इजाजत देता है तो यह असल में नियम 6 के तहत बताई गई पात्रता को बेकार कर देता है. सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद को पूरी तरह से नजरअंदाज करके चीफ इंजीनियर जैसे संवेदनशील और ऊंचे पद का चार्ज किसी जूनियर अधिकारी को सौंपने से विभाग का अनुशासन बिगड़ता है. इससे सीनियर और योग्य अधिकारियों में भारी नाराजगी पैदा होगी."
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प्रमुख सचिव मामले को गंभीरता से लें
एकलपीठ ने प्रमुख सचिव को सचिव को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है "वह इस आदेश को हल्के में नहीं लें. पूर्व में पारित आदेश को टालने के लिए एक खास व्यक्तिगत हलफनामे के बजाय जवाब दाखिल करना बहुत गलत है. जवाब में उस सवाल का भी उत्तर नहीं दिया गया, जो खासतौर पर सर्कुलर का पालन न करने के बारे में पूछा गया था. भविष्य में किसी भी उच्च पद का अतिरिक्त या अस्थायी प्रभार केवल उन्हीं अधिकारियों को सौंपा जाए जिनका सेवा रिकॉर्ड बेदाग हो."