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ग्राम रोजगार सहायकों का भी होगा ट्रांसफर, सरकार को देनी होंगी HRA अलाउंस जैसी सभी सुविधाएं

ग्राम रोजगार सहायकों का भी होगा ट्रांसफर ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश की करीब 23 हजार ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ग्राम रोजगार सहायकों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. प्रदेश सरकार की ओर से ग्राम रोजगार सहायकों के कामकाज और सेवा शर्तों को लेकर जारी मार्गदर्शिका को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है. इस फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी ग्राम रोजगार सहायक का ट्रांसफर किया जाता है तो उसे ट्रांसफर अलाउंस, डेली अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस जैसी सुविधाएं राज्य सरकार को देनी होंगी.

राज्य सरकार ने 2025 में बदल दिया था नियम राज्य सरकार ने 24 जून 2025 में एक मार्गदर्शिका जारी की थी, जिसमें ग्राम रोजगार सहायकों के ट्रांसफर का प्रोविजन था. ग्राम रोजगार सहायकों को जब नौकरी पर रखा गया था, तब उन्हें यह कहा गया था कि यह केवल ग्राम पंचायत में काम करेंगे. इनका ट्रांसफर दूसरी ग्राम पंचायत में नहीं हो सकेगा लेकिन सरकार ने 2025 में यह नियम परिवर्तित कर दिया तो रोजगार सहायकों से जुड़े 5 संगठनों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.