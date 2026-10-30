ग्राम रोजगार सहायकों का भी होगा ट्रांसफर, सरकार को देनी होंगी HRA अलाउंस जैसी सभी सुविधाएं
मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों के ट्रांसफर को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला. 6 महीने में सरकार बनाए पॉलिसी. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 4:19 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश की करीब 23 हजार ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ग्राम रोजगार सहायकों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. प्रदेश सरकार की ओर से ग्राम रोजगार सहायकों के कामकाज और सेवा शर्तों को लेकर जारी मार्गदर्शिका को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है. इस फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी ग्राम रोजगार सहायक का ट्रांसफर किया जाता है तो उसे ट्रांसफर अलाउंस, डेली अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस जैसी सुविधाएं राज्य सरकार को देनी होंगी.
राज्य सरकार ने 2025 में बदल दिया था नियम
राज्य सरकार ने 24 जून 2025 में एक मार्गदर्शिका जारी की थी, जिसमें ग्राम रोजगार सहायकों के ट्रांसफर का प्रोविजन था. ग्राम रोजगार सहायकों को जब नौकरी पर रखा गया था, तब उन्हें यह कहा गया था कि यह केवल ग्राम पंचायत में काम करेंगे. इनका ट्रांसफर दूसरी ग्राम पंचायत में नहीं हो सकेगा लेकिन सरकार ने 2025 में यह नियम परिवर्तित कर दिया तो रोजगार सहायकों से जुड़े 5 संगठनों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
एडवोकेट गोपेश तिवारी ने बताया, "पहले तो कोर्ट ने इस मामले में रोजगार सहायकों के पक्ष में स्टे दे दिया था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है और अब कोर्ट के अनुसार शर्तों पर ही रोजगार सहायकों का भी ट्रांसफर किया जा सकता है."
'ट्रांसफर होने पर देना होंगे सभी अलाउंस'
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता गोपेश तिवारी ने दलील दी, "ग्राम रोजगार सहायकों के लिए बनाई गई व्यवस्था में स्थानांतरण का प्रावधान तो किया गया, लेकिन स्थानांतरण की स्थिति में मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं का स्पष्ट प्रावधान नहीं था. अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार 6 महीने में एक पॉलिसी बनाए, जिसमें यदि ग्राम रोजगार सहायक का ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर होने पर रोजगार सहायकों को नियमानुसार ट्रांसफर अलाउंस, डेली अलाउंस और मकान किराया भत्ता राज्य सरकार को देना होगा."
'बर्खास्तगी और नौकरी में वापसी को लेकर भी प्रावधान'
एडवोकेट गोपेश तिवारी के मुताबिक, "मार्गदर्शिका में यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी ग्राम रोजगार सहायक पर गबन का आरोप लगता है तो उसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, यदि न्यायालय में वह निर्दोष साबित हो जाता है तो सामान्य आवेदन देने पर उसे दोबारा नौकरी में बहाल किया जाना होगा. इसके अलावा अपील करने के लिए रोजगार सहायकों को भोपाल जाने की अनिवार्यता नहीं होगी. वे पत्राचार के माध्यम से भी अपनी अपील कर सकते हैं. इसके लिए मनरेगा कमिश्नर के समक्ष अपील का प्रावधान रखा गया है."
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हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रदेशभर के ग्राम रोजगार सहायकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक रोजगार सहायकों को यह अंदाजा था कि उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. इसलिए कई रोजगार सहायक मनमाने तरीके से काम करते थे लेकिन ट्रांसफर होने की स्थिति में यह नौकरी अब उतनी सरल नहीं रह गई जितनी पहले थी.