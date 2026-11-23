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प्रमोशन के लिए नई गाइडलाइन का पालन करना होगा, पुराने आदेश का कोई मतलब नहीं

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अहम आदेश में कहा है "प्रशासनिक परिपत्र से माध्यम से भर्ती नियमों की वैधानिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता. लेखपाल के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है." युगलपीठ ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए पूर्व में पारित आदेश को निरस्त कर दिया.

पहले प्रशासनिक अधिकरण में की अपील