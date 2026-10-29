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MBBS के लिए आवंटित सीट कर दी निरस्त, हाईकोर्ट ने खाली रखने के आदेश के साथ मांगा जवाब

MBBS के लिए आवंटित सीट कर दी निरस्त ( Etv Bharat )

जबलपुर: एमबीबीएस कोर्स की काउंसलिंग के बाद दाखिला प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवंटित सीट निरस्त किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता के लिए एक सीट खाली रखने के आदेश जारी किये हैं. युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है.

निर्धारित प्रक्रिया के बाद निरस्त कर दी थी आवंटित एमबीबीएस सीट बड़वानी निवासी दिव्यांषु सेपटा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उसने एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए नीट परीक्षा दी थी. रैंक के अनुसार उसे काउंसलिंग के माध्यम से आरकेडीएफ कॉलेज भोपाल में सीट आवंटित की गई थी. मॉप अप राउंड में उसने सीट अपग्रेड करने आवेदन किया था. मेकअप काउंसलिंग में सभी औपचारिकता पूर्ण करने के लिए वह भौतिक रूप से उपस्थित हुआ था.