MBBS के लिए आवंटित सीट कर दी निरस्त, हाईकोर्ट ने खाली रखने के आदेश के साथ मांगा जवाब
भोपाल के निजी कॉलेज ने एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए पूरी प्रक्रिया होने के बाद निरस्त कर दी थी सीट. सिद्धार्थ शंकर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 8:38 PM IST
जबलपुर: एमबीबीएस कोर्स की काउंसलिंग के बाद दाखिला प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवंटित सीट निरस्त किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता के लिए एक सीट खाली रखने के आदेश जारी किये हैं. युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है.
निर्धारित प्रक्रिया के बाद निरस्त कर दी थी आवंटित एमबीबीएस सीट
बड़वानी निवासी दिव्यांषु सेपटा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उसने एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए नीट परीक्षा दी थी. रैंक के अनुसार उसे काउंसलिंग के माध्यम से आरकेडीएफ कॉलेज भोपाल में सीट आवंटित की गई थी. मॉप अप राउंड में उसने सीट अपग्रेड करने आवेदन किया था. मेकअप काउंसलिंग में सभी औपचारिकता पूर्ण करने के लिए वह भौतिक रूप से उपस्थित हुआ था.
नोडल अधिकारी के समक्ष सत्यापन के लिए उसने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किये थे. सीट आवंटित होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी करते हुए सीट लीविंग बॉन्ड भी भरा था और निर्धारित फीस जमा कर दी थी. इसके बाद उसे मेल के माध्यम से सूचित किया गया था कि उसे आवंटित की गई सीट को निरस्त कर दिया गया है. आवंटित सीट निरस्त किये जाने का कारण बताया गया कि कॉलेज द्वारा एडमिशन रसीद पोर्टल पर जनरेट नहीं की गई थी.
याचिकाकर्ता के लिए एक सीट खाली रखने के आदेश
वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संधी ने युगलपीठ को बताया, "चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक ने भी इस संबंध में कॉलेज को पत्र लिखा था. उनकी तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया था कि छात्र की एडमिशन रसीद पोर्टल में जनरेट करने की जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन की है. उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि पोर्टल स्लिप जनरेट करना केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता है.
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प्रवेश की प्रक्रिया तो पहले ही फिजिकल रिपोर्टिंग, फीस जमा करने और नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन के माध्यम से पूरी हो चुकी थी. प्रदेश में वर्तमान में एमबीबीएस कोर्स की 4 सीट रिक्त हैं. जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित है."
याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता के लिए एक सीट खाली रखने के आदेश जारी करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है.