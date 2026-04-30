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जयपुर DIG और DCP भोपाल कार्रवाई का ब्यौरा शपथ-पत्र में दें, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश

युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किये "जबलपुर सीजेएम तीनों के अलग-अलग बयान दर्ज करें." युगलपीठ ने अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारियों को अगली सुनवाई 12 मई को पुनः व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने के आदेश जारी किए. मामले के अनुसार राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से फर्जी पत्र के मामले में राजस्थान पुलिस ने कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को भोपाल से गिरफ्तार किया था.

सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया "डीआईजी क्राइम जयपुर तथा डीसीपी क्राइम भोपाल के बीच मौखिक बातचीत हुई थी." युगलपीठ ने इन दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया "उनके बीच हुई पहली बातचीत से लेकर अपने अधिकार क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने तक की पूरी घटनाक्रम के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करें."

जबलपुर : राजस्थान पुलिस द्वारा भोपाल से गिरफ्तार किये गये कांग्रेस आईटी सेल के 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में पेश किया गया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ को राजस्थान पुलिस ने बताया "तीनों आरोपियों की 22 अप्रैल को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था."

गिरफ्तार युवकों के परिजनों की तरफ से अवैध रूप से हिरासत में लिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गयी. याचिका में कहा गया "20 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग 3 बजे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भोपाल में पुलिस द्वारा कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं निखिल, बिलाल व इनामद्ध को अवैध रूप से हिरासत में लिया. उन्हें दो दिन तक किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया." हाईकोर्ट ने गिरफ्तार किये गये तीनों युवकों सहित संबंधित थाने के सीसीटीवी फुटेज पेश करने के आदेश जारी किए थे.

राजस्थान पुलिस ने दी हाई कोर्ट में सफाई

राजस्थान पुलिस की तरफ से युगलपीठ को बताया गया "युवकों को अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा गया. उन्हें 22 अप्रैल को दोपहर को गिरफ्तार किया गया तथा उसी दिन संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया. उन्हें जयपुर की अदालत से जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत प्रस्तुत नहीं होने के कारण वे अभी भी हिरासत में हैं. युवकों को भोपाल से गिरफ्तार कर नहीं लाया गया था, बल्कि वे मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों के साथ स्वयं जयपुर आए थे."

पूरी कार्रवाई के दौरान क्या-क्या हुआ

युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर को निर्देश दिया "किसी अधिकारी को नियुक्त कर तीनों युवकों के अलग-अलग बयान दर्ज करवाएं. बयान में यह बताया जाए कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संपर्क किए जाने से लेकर जयपुर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने तक वास्तव में क्या हुआ. बयान के बाद युवकों को वापस जयपुर भेजने के निर्देश दिए गए, ताकि वे जमानत की शर्तें पूरी कर सकें."