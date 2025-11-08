ई-अटेंडेंस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शिक्षकों से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मांगा हलफनामा
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा ई-अटेंडेंस के विरोध में दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई. शिक्षकों ने तकनीकी समस्याएं बताईं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 1:09 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. ई-अटेंडेंस के विरोध में कई शिक्षकों ने याचिका दायर की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शिक्षकों को आदेश दिया कि हलफनामा देकर ये बताएं ई-अटेंडेंस में किस दिन किस प्रकार की समस्या आई. किस-किस दिन तकनीकी कारणों से अटेंडेंस नहीं लग सकी.
शिक्षकों को हलफनामा पेश करने का आदेश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस के मामले में सुनवाई की. जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने नेटवर्क सहित अन्य समस्याओं के लेकर दी गई दलीलों को सुनने के बाद शिक्षकों से हलफनामा पेश करने को कहा. हलफनामा में शिक्षकों को बताना होगा कि किस-किस दिन उन्होंने ई-अटेंडेंस का प्रयास किया और तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी. एकलपीठ ने शुक्रवार को हुई सुनवाई बाद मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की है.
शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस को लेकर समस्याएं बताईं
जबलपुर निवासी मुकेश सिंह वरकड़े सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलों के 27 शिक्षकों ने याचिका दायर कर ई-अटेंडेंस को चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने दलील दी "शिक्षकों को ई-अटेंडेंस के लिए बने एप के जरिए से उपस्थित दर्ज कराने में बहुत सी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है. कई शिक्षकों के पास अच्छा स्मार्ट फोन नहीं है. प्रति माह डाटा पैक खरीदना, प्रतिदिन मोबाइल की बैटरी चार्ज रखना, स्कूल में नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होने की भी समस्याएं हैं."
- अनूपपुर में सरकारी कर्मचारियों को ई-अटेंडेंस का फरमान, सैलरी कटने में नहीं होगी देरी
- शिक्षकों को चौकीदार मत बनाओ, ई-अटेंडेंस के विरोध में टीचरों का हल्ला बोल
नेटवर्क सहित कई समस्याओं का ब्यौरा
शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी "एप को सर्वर की समस्या व चेहरा मिलान की भी समस्याएं भी हैं. याचिका में मांग की गई कि या तो बायोमेट्रिक मशीन से या पूर्व की भांति कर्मचारी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कराई जाए." याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से दलील दी गई "ई-अटेंडेंस दर्ज कराने में कई बार नेटवर्क सहित अन्य समस्याएं आती हैं." वहीं शासन की ओर से तर्क दिया गया "नेटवर्क की समस्या नहीं है, क्योंकि उसी स्कूल में अधिकतर शिक्षक अटेंडेंस लगा रहे हैं."