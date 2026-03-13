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कोर्ट रूम में भ्रूण लेकर आना तय प्रक्रिया के उल्लंघन के साथ इंसानी लाश का अपमान: हाईकोर्ट

जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कहा कि "कोर्ट की कार्यवाही को इमोशनल प्रदर्शन या बेवजह सहानुभूति पाने की कोशिश का मंच नहीं बनाया जा सकता. कोर्ट रूम में भ्रूण को लाना पूरी तरह से गलत और कानून के खिलाफ है. भ्रूण जो इंसान का शरीर का हिस्सा है, उसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के नियमों के हिसाब से ही हैंडल और डिस्पोज किया जाना चाहिए.

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कोर्ट रूम में मृत बच्चे का भ्रूण लेकर आने वाले याचिकाकर्ता की हरकत पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने सहानुभूति पाने के लिए कार्यवाही के दौरान कोर्ट के मंच के सामने एक भ्रूण रखा था. ऐसा काम बहुत ही आपत्तिजनक, गलत है और कोर्ट की गरिमा और मर्यादा को कम करने जैसा है.

कोर्ट रूम में ऐसे अवशेषों को बिना इजाजत लाकर उसे दिखाना न सिर्फ तय प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि पहली नजर में यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत इंसानी लाश का अपमान करने जैसा है. ऐसा व्यवहार कोर्ट की मर्यादा और गरिमा को भी ठेस पहुंचा सकता है."

तल्ख टिप्पणी के साथ याचिकाकर्ता को दी चेतावनी

एकलपीठ ने इस तल्ख टिप्पणी के साथ याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि वह भविष्य में इस कोर्ट या किसी दूसरे ज्यूडिशियल फोरम या पब्लिक अथारिटी के समक्ष ऐसा कृत्य दोबारा न करे. उसका कृत्य न्यायिक कार्रवाई की गरिमा, डेकोरम और काम करने में रुकावट डालने की कोशिश है. जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. भविष्य में यदि वह ऐसा करता है तो संबंधित न्यायालय और अथॉरिटी उसके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई करें. एकलपीठ ने इस आदेश के साथ याचिका को खारिज कर दिया.

याचिका की सुनवाई के दौरान लेकर पहुंचा था भ्रूण

रीवा निवासी दयाशंकर पांडे 9 मार्च को अपनी याचिका की सुनवाई के दौरान उपस्थित हुआ था. इस दौरान वह कोर्ट में एक शिशु का भ्रूण लेकर पहुंच गया था. दयाशंकर का आरोप था कि वह महानद्दा स्थित नामी कार के एक निजी शोरूम में कार्य करता था. उस दौरान उसने 200 करोड़ रुपये का घपला उजागर किया था, जिस कारण उस पर लगातार हमले हो रहे हैं. वह विगत 1 मार्च को अपनी गर्भवती पत्नी के साथ जा रहा था, तभी सड़क दुर्घटना के माध्यम से उस पर हमला किया गया. जिसके कारण विगत 7 मार्च को उसकी पत्नी का गर्भपात करवाना पड़ा था.

सुनवाई के बाद याचिका खारिज

राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा और कार कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने दलील दी कि याचिका पूरी तरह से मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित है. याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के सामने पेश की गई कोई भी लिखित शिकायत याचिका के साथ रिकार्ड में प्रस्तुत नहीं की है. एकलपीठ ने याचिका को आधारहीन पाते हुए तल्ख टिप्पणी के साथ याचिका को खारिज कर दिया.