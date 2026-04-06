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अवकाश के दिन खुले जबलपुर हाई कोर्ट के दरवाजे, यूं बचाया गरीब का आशियाना

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाया. अवकाश दिन भी कोर्ट सजाकर गरीब परिवार को बड़ी राहत दी.

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अवकाश के दिन खुले जबलपुर हाई कोर्ट के दरवाजे (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर : कहते हैं "जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो." और "गरीबों का केवल भगवान होता है." लेकिन कभी-कभी गरीब पर जुल्मोसितम देख इंसान भी खुदा के रूप सामने आ जाता है. ऐसा ही किया मध्यप्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने. एक गरीब परिवार का आशियान टूटना तय हो गया. प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली. कोई सुनने वाला नहीं लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छुट्टी के दिन सुनवाई की और गरीब परिवार को बड़ी राहत दी.

नगर निगम मकान तोड़ने पर आमादा

मामले के अनुसार रीवा निवासी तेजबली सिंह तथा पत्नी अमरावती की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया "उन्होंने ग्राम चिरहुला तहसील-हुजूर में 696 वर्ग फुट का प्लॉट आवंटित किया गया था. हलवा पटवारी तथा नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें मौखिक रूप से घर तोड़ने की धमकी दी है. नगर निगम तथा स्थानीय बल का प्रयोग कर वह उसका मकान गिरा देंगे." याचिका के साथ मकान का वैध पट्टा भी प्रस्तुत किया गया. याचिका में ये भी कहा गया "बिना किसी लिखित आदेश के मकान तोड़ने की तैयारी है."

शनिवार को छुट्टी के दिन सुनवाई

शनिवार को अवकाश होने के बावजूद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की विशेष बेंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए मकान तोड़ने पर रोक लगाई. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की निर्देश पर अवकाश के दिन याचिका की सुनवाई करने विशेष बेंच का गठन किया गया था. साथ ही चेतावनी दी गई थी कि यदि उन्होंने स्वयं मकान नहीं हटाया, तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर उसे नेस्तनाबूत कर देगा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता प्रफुल्ल शर्मा ने मामले को अवकाश के दिन सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया.

गरीब परिवार की याचिका पर बड़ा फैसला

याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से युगलपीठ को बताया गया "कार्रवाई के संबंध में कलेक्टर रीवा से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए. याचिकाकर्ता ने नगर निगम पर संभावित कार्रवाई का अंदेशा जताया. एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान करते हुए अपने आदेश में कहा "याचिकाकर्ता के कब्जे वाले घर को नही तोड़ा जाये."

एकलपीठ ने रीवा नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के निर्देश जारी किये. याचिका पर अगली सुनवाई हाईकोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद निर्धारित की गयी है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता प्रफुल्ल शर्मा ने पैरवी की.

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